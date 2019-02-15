Оточені курдами останні сотні бойовиків ІД відмовляються здаватися в полон

На сході Сирії понад 300 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), опинилися в оточенні курдських формувань з "Демократичних сил Сирії" (SDF). Ісламісти відмовляються скласти зброю й намагаються домовитися з курдами про безпечний вихід з оточення. Про це в понеділок, 18 лютого, повідомили сирійські активісти та одне джерело інформагенції AP, близьке до переговорів.

За даними джерела, ісламісти просять організувати для них коридор для їхнього пересування до непідконтрольної сирійському уряду провінції Ідліб. Крім того, серед їхніх вимог також і можливість проходу цим коридором цивільних осіб, котрі перебувають разом з ісламістами.

Ісламісти утримають під своїм контролем частину населоного пунтку Багуз. Тут бойовики ІД переховуються серед сотень мирних жителів і не дозволяють цивільним залишити поселення.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, раніше бойовики ІД просили дати їм можливість перебратися на територію сусіднього Іраку. Однак командування "Демократичних сил Сирії" відмовило їм у цьому.

Також, за інформацією спостерігачів, котрі посилаються на мережу власних інформаторів, напередодні бойовики ІД звільнили 10 курдських бійців, котрі перебували в їхньому полоні.

Нагадаємо, 2014 року ісламісти проголосили "халіфат" на територіях Сирії та Іраку. Згодом за досить короткий проміжок часу ісламістам вдалося захопити значні території на північному сході Сирії та на північному заході Іраку.

Проти ІД було створено міжнародну антитерористичну коаліцію під проводом США, чиїми наземними союзниками стали загони пешмерга іракських курдів, а також воєнізовані формування "Демократичних сил Сирії" (SDF). У лавах SDF переважають курдські "Загони народної самооборони" (YPG). За кілька років збройного протистояння спочатку вдалося цілком звільнити від ІД Ірак, а тепер терористи контролюють лише одне поселення на сході Сирії.

Сирійські курди не планують відпускати полонених ісламістів

Тим часом сирійські курди попередили, що не мають наміру відпускати полонених ісламістів-іноземців. Про це 18 лютого повідомив речник сирійських курдських воєнізованих формувань. Він назвав ісламістів "бомбами з годинниковим механізмом", цитує агенція новин Reuters. Водночас представник курдів закликав всі країни, звідки походять полонені ісламісти-іноземці, продемонструвати відповідальність за своїх громадян.

За даними речника сирійських курдів, у полоні перебувають близько 800 ісламістів-іноземців. Крім того, до рук курдів потрапили також близько 700 дружин цих ісламістів і 1,5 тисячі дітей, котрих розмістили в таборах для біженців, розповів представник курдів.

Раніше із закликом прийняти полонених ісламістів з Європи до європейських країн звернувся президент США Дональд Трамп. Натомість міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що європейським партнерам Вашингтона буде "надзвичайно складно реалізувати" заклик Трампа прийняти і судити полонених у Сирії членів ІД. "Звісно, (…) це не так просто, як це уявляють у США", - сказав Маас на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, цитує агенція новин dpa. Схожу позицію озвучили і представники урядів ще кількох країн ЄС.