Оточення Трампа хотіло змінити керівництво "Нафтогазу" - ЗМІ

Група осіб, близьких до президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, намагалася змінити керівництво української державної компанії "Нафтогаз України". Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомляє інформаційна агенція AP.

"Це коло бізнесменів і донорів республіканців рекламували зв'язки з Джуліані і Трампом, намагаючись визначити нове вище керівництво великої державної газової компанії України. Їх план полягав у тому, щоб потім направити вигідні контракти в компанії, контрольовані союзниками Трампа", - пише AP із посиланням на два своїх джерела, обізнаних з ситуацією.

Згідно з повідомленням інформагенції, у центрі цих зусиль стояли три бізнесмени - народжені у СРСР Лев Парнас і Ігор Фруман, а також нафтовий магнат с Флориди Гаррі Саджіант ІІІ.

AP пише, що в планах бізнесменів було змінити чинного генерального директора "Нафтогазу" на іншого менеджера державної компанії Андрія Фаворова. Однак, зазначає АР, цей намір був зірваний після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах цього року.

Також зусиль зі зміни керівництва "Нафтогазу" докладав і міністр енергетики США Рік Перрі, йдеться в повідомленні. Однак, чи були ці спроби пов'язані зі зусиллями трьох бізнесменів, AP не відомо.

Раніше інформагенція повідомляла, що Трамп заявив конгресменам від Республіканської партії, ніби це Перрі просив його зв'язатися з українським президентом Володимиром Зеленським телефоном. Американський міністр енергетики очолював делегацію США під час інавгурації Зеленського та заявляв, що розраховує на тісні партнерські відносини Вашингтона з українським президентом.

У міністерстві енергетики США зявили, що глава відомства й справді закликав Трампа поговорити з українським колегою, аби "обговорити питання, пов'язані із енергетичною безпекою та економічним розвитком". Однак у відомстві зазначили, що Перрі не просував чиїхось особистих інтересів, а його розмови з українськими чиновниками щодо "Нафтогазу" були частиною зусиль з реформування енергетичного сектора країни і створення умов для західних компаній з ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, що телефонна розмова Трампа з Зеленським, яка відбулася 25 липня, призвела до політичного скандалу у Сполучених Штатах. Раніше комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.