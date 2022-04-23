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Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

ОБСЄ - міжнародна організація, яка ставить собі за мету збереження миру й розвиток демократії на європейському континенті.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) бере свій початок з Наради з безпеки та співробітництва в Європі, яка була заснована 1-го серпня 1975-го року підписанням Гельсінського заключного акту. 1 січня 1995-го року Нарада з безпеки та співробітництва в Європі змінила свою назву на Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Нині ОБСЄ нараховує 57 країн-членів. Її штаб-квартира розташована у Відні.

У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters

У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters 23.04.2022

59-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 23 квітня.
ОБСЄ евакуює своїх спостерігачів із України

ОБСЄ евакуює своїх спостерігачів із України 24.02.2022

ОБСЄ вивезе з України всіх членів спостережної місії. В організації сподіваються, що евакуація буде тимчасовою.
ОБСЄ: Визнання незалежності так званих ДНР та ЛНР суперечить мінським угодам

ОБСЄ: Визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить мінським угодам 22.02.2022

В ОБСЄ глибоко шкодують про рішення президента РФ Путіна визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР". СММ ОБСЄ зафіксувала понад три тисячі порушень перемир'я на сході України.
Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ

Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ 21.02.2022

Проросійські збройні формування відкрили вогонь по тимчасово непідконтрольному Києву Луганську, щоб звинуватити в цьому Україну, повідомляють в штабі ООС.

ОБСЄ фіксує рекордну кількість порушень на Донбасі за 2022 рік

ОБСЄ фіксує рекордну кількість порушень на Донбасі за 2022 рік 20.02.2022

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 18 лютого понад 1500 випадків порушення режиму тиші на Донбасі. У Донецькій області зафіксували 591 військовий інцидент, а в Луганській - 975 порушень.
Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України

Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України 19.02.2022

В українській делегації у ТКГ вважають, що дії РФ свідчать про її "свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації" та "ставлять під сумнів щирість заяв" керівництва РФ про відсутність агресивних намірів щодо України.
Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі 19.02.2022

У звіті спостерігачів СММ ОБСЄ зазначається, що кількість зафіксованих порушень протягом 17 лютого більше ніж удвічі перевищує середній показник протягом попереднього тижня.
США: З лютого Росія збільшила війська біля України на 70-90 тисяч

США: З лютого Росія збільшила війська біля України на 70-90 тисяч 18.02.2022

За оцінкою США, зараз біля України зосередились до 190 тисяч російських військових, тоді як наприкінці січня їх було близько 100 тисяч.
Загострення на Донбасі: ОБСЄ спрямувала спостерігачів до Станиці Луганської

Загострення на Донбасі: ОБСЄ спрямувала спостерігачів до Станиці Луганської 18.02.2022

Після повідомлень про обстріли у Станиці Луганській СММ ОБСЄ направила до місцевого дитячого садка та залізничного вокзалу свої патрулі.
Обстріли на Донбасі: поранено військового і цивільних

Обстріли на Донбасі: поранено військового і цивільних 17.02.2022

Збройні сили України та незаконні збройні формування на непідконтрольному Донбасі взаємно звинувачують одне одного в загостренні ситуації та обстрілах із забороненої зброї.
Росія відмовилася від участі у скликаному Україною засіданні ОБСЄ

Росія відмовилася від участі у скликаному Україною засіданні ОБСЄ 15.02.2022

РФ не братиме участь в зустрічі ОБСЄ 15 лютого, скликаній на вимогу Києва через відсутність відповіді Москви на запит щодо російських військ.
ОБСЄ збереться 15 лютого на вимогу України щодо військ РФ біля кордонів

ОБСЄ збереться 15 лютого на вимогу України щодо військ РФ біля кордонів 14.02.2022

Зустріч ОБСЄ на вимогу України відбудеться після того, як Росія проігнорувала запит Києва надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Криму.

Співробітники місії ОБСЄ залишають Україну

Співробітники місії ОБСЄ залишають Україну 14.02.2022

В ОБСЄ повідомили, що деякі країни відкликають своїх представників зі Спеціальної моніторингової місії в Україні. Водночас сама місія продовжить працювати.

Україна скликає зустріч ОБСЄ через загрози на кордонах

Україна скликає зустріч ОБСЄ через загрози на кордонах 13.02.2022

Москва не відповіла на вимоги Києва надати за 48 годин дані про військові навчання, тому Україна скликає зустріч з РФ та усіма державами-учасницями Віденського документа, повідомив Дмитро Кулеба.
Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька - Reuters

Американські співробітники місії ОБСЄ виїздять з Донецька - Reuters 13.02.2022

На тлі загрози нової російської агресії проти України американські співробітники місії ОБСЄ виїжджають з окупованого Донецька, повідомляє агенція Reuters.

РФ має 48 годин: Україна вимагає надати дані щодо військових навчань

"РФ має 48 годин": Україна вимагає надати дані щодо військових навчань 11.02.2022

Росія має надати протягом 48 годин точні дані про військові навчання поблизу кордонів Україні, повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба. У разі відмови Кремля Київ ініціює зустріч країн-учасниць ОБСЄ.
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