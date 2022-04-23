Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

ОБСЄ - міжнародна організація, яка ставить собі за мету збереження миру й розвиток демократії на європейському континенті.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) бере свій початок з Наради з безпеки та співробітництва в Європі, яка була заснована 1-го серпня 1975-го року підписанням Гельсінського заключного акту. 1 січня 1995-го року Нарада з безпеки та співробітництва в Європі змінила свою назву на Організацію з безпеки та співробітництва в Європі. Нині ОБСЄ нараховує 57 країн-членів. Її штаб-квартира розташована у Відні.