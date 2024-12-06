"Нелегка справа": ОБСЄ нарешті має генерального секретаря

Рада міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у п'ятницю, 6 грудня, затвердила нове керівництво Організації, генеральним секретарем ОБСЄ став турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу. Про це повідомив на преконференції у Валлетті чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг за результатами 31-го щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Сьогодні було досягнуто консенсусу щодо кількох важливих рішень, які визначатимуть майбутнє ОБСЄ. Серед них - призначення Ферідуна Сінірліоглу генеральним секретарем ОБСЄ, Марії Телаліан - директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Крістофа Кампа - верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин та Яна Браату - представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ", - цитує Борга агенція "Укрінформ".

За його словами, погодження нового генерального секретаря і трьох інших посадовців ОБСЄ було "нелегкою справою", але він привітав її як доказ того, що члени організації можуть об'єднатися. Борг не виключив, що до кінця року буде досягнута угода щодо бюджету, який не узгоджувався з 2021 року, додає AFP.

Сінірліоглу сподівається, що ОБСЄ зможе відіграти роль у врегулюванні війни РФ проти України

Сінірліоглу, своєю чергою, висловив сподівання, що у разі початку мирних переговорів щодо завершення війни РФ проти України сторони скористаються можливостями та інструментами ОБСЄ. Новопризначений генсек ОБСЄ запевнив, що зробить усе можливе для звільнення трьох українських співробітників ОБСЄ - Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже майже три роки перебувають у незаконному ув'язненні в Росії.

Робота ОБСЄ, до якої входять 57 країн, була паралізована після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і з вересня цього року Організація не мала генерального секретаря. Виключити Росію з ОБСЄ вимагали і вимагають Україна та низка делегацій. За словами Борга, ОБСЄ наразилася на "фундаментальні геополітичні розбіжності та інституційний параліч". РФ залишається членом ОБСЄ, і хоча і є в організації ізольованою, але блокує низку питань.