На засіданні ОБСЄ на Мальті бойкотують Лаврова

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не контактуватиме з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в ході засідання Ради міністрів ОБСЄ. Його виступ проігнорував Сибіга і міністри закордонних справ низки інших країн.

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас не контактуватиме з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим на зустрічі Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) 5-6 грудня у Валлетті, повідомили в Єврокомісії.

Контактів не передбачено, оскільки Лавров перебуває під санкціями Європейського Союзу. "ЄС включив Сергія Лаврова до переліку осіб, щодо яких запроваджені санкції від 25 лютого 2022 року у зв'язку з його активною підтримкою дій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а також стабільність і безпеку в Україні. Як наслідок, до нього застосовано заходи із заморожування активів, а особам ЄС заборонено надавати йому економічні ресурси", - відповіла на запит DW речниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Анітта Гіппер у четвер, 5 грудня.

Попри економічні санкції, Лавров належить до обмеженого переліку осіб, поруч із прізвищами яких стоїть "зірочка", що означає, що на нього не поширюється заборона на в'їзд до Євросоюзу. "ЄС вирішив, що заходи заборони на поїздки - в'їзд на територію країн-членів ЄС або транзит через них - до нього не застосовуються. ЄС і надалі притягатиме російських чиновників до відповідальності за їхні дії, зберігаючи при цьому відкритими можливості для діалогу", - пояснила Гіппер.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров вже прибув до Валлетти, де планує провести двосторонні зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств низки країн, повідомили російські ЗМІ. Це - перший його візит до країни Євросоюзу з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Марії Захарової перед зустріччю Ради міністрів ОБСЄ. За інформацією з дипломатичних кіл, оскаржили видачу їй візи три країни - Естонія, Латвія і Литва, обґрунтувавши це тим, що торік Росія заблокувала головування Естонії в ОБСЄ, пише агентство dpa.

Сибіга проігнорував виступ Лаврова

Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга проігнорував виступ Лаврова, вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед його початком. Перед тим, наприкінці свого виступу, Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів, повідомили у пресслужбі українського МЗС.

Крім того, глава українського дипломатичного відомства назвав участь Росії в ОБСЄ загрозою для співпраці в Європі. "Ми очікуємо, що нові керівники інститутів та Секретаріату ОБСЄ продемонструють сильне лідерство у відстоюванні її принципів, подальшій ізоляції Росії та використанні всіх наявних інструментів ОБСЄ для розгляду та документування злочинів, скоєних кремлівським режимом", - заявив Сибіга, промову якого опублікувала пресслужба відомства.

Польща вимагає призупинення членства РФ у ОБСЄ

Так само міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що членство Росії в ОБСЄ має бути призупинене через її війну проти України. Про це Сікорський сказав після засідання організації, де був присутній Лавров.

"Росія руйнує Україну, але вона також руйнує майбутнє своєї країни. Поки вона не припинить цю жорстоку війну, її членство в ОБСЄ має бути призупинене", - заявив Сікорський журналістам, цитує AFP

Очільник МЗС Польщі так само бойкотував виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на саміті.