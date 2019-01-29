 Організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують рекордної кількості учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують рекордної кількості учасників

На цьогорічний безпековий форум в Мюнхені мають прибути не менше 500 учасників. Серед них 40 глав держав і урядів, а також 100 міністрів, очікують організатори.

Мюнхенська конференція з безпеки

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки розпочинається 15 лютого

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) розраховує на рекордну кількість учасників у цьогорічному форумі. Про це Ішинґер заявив у середу, 30 січня, інформагенції dpa.

За словами організатора щорічного заходу, цього разу до столиці Баварії мають прибути 500 учасників конференції. Серед них 30 глав держав та урядів, а також 100 міністрів, пояснив Ішинґер. Приміром, торік на безпековий форум у Мюнхені прибуло 20 глав держав та урядів, а також 80 міністрів. 

У списку запрошених канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Також серед учасників держсекретар США Майк Помпео та глави зовнішньополітичних відомств Росії та Ірану Сергій Лавров і Мохаммад Джавад Заріф.

Крім того, Китай вперше представлятиме на конференції член Політбюро ЦК КПК і радник з питань зовнішньої політики при президентові КНР Ян Цзечи. Він вважається значно впливовішою особою, ніж китайський міністр закордонних справ.

Щодо того наскільки вагомою буде присутність США на конференції у Мюнхені, досі немає цілковитої ясності. Це пов'язано з невирішеним питанням фінансування спорудження стіни на кордоні між Мексикою та США та загрозою нової часткової зупинки роботи федеральних органів - так званого "шатдауна". Немає сумнівів лише щодо участі держсекретаря США Помпео.

Цьогорічна Мюнхенська конференція триватиме з 15 по 17 лютого. Місцем її проведення за традицією стане готель Bayerischer Hof. Захід відкриють міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і її британський колега Гевін Вільямсон.

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