Орбан та Сальвіні прагнуть створити в ЄС союз противників міграції

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагнуть створити в ЄС альянс противників міграції. "Ми співпрацюватимемо заради майбутнього альянсу, який ставитиме у центр уваги цінності, за які виступають наші рухи і уряди", - заявив Маттео Сальвіні, лідер правопопулістської партії "Ліга Півночі" у вівторок, 28 серпня, під час спільної з Орбаном прес-конференції у Мілані.

Сальвіні та Орбан дотримуються схожих поглядів у питанні міграції та обидва є критиками політики ЄС. Орбан назвав Сальвіні "героєм" і стверджує, що "від успіху Сальвіні залежить безпека союзу". Своєю чергою, Сальвіні вважає Угорщину "прикладом" для Італії. "В Угорщині безробіття - на рівні 5 відсотків, єдиний податок для підприємців у 9 відсотків і для громадян у 15 відсотків, міграція - під контролем, і економіка зростає на чотири відсотки", - заявив італійський політик, цитує агентство dpa.

Водночас Сальвіні розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, який мав би виявити більшу "солідарність і розсудливість", відкривши кордони для мігрантів, які прагнуть із Італії перебратися до Франції.

Близько тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Мілана протестувати проти візиту угорського прем'єра. "Ми не хочемо Європи Орбана, - заявив представник соціал-демократів у парламенті Емануеле Фіано. - Орбан називає себе другом Сальвіні, однак коли йдеться про прийом біженців, він закриває двері".

Окрім того, партнери "Ліги Півночі" по коаліції - "Рух п'яти зірок" - дистанціювалися від зустрічі, наголосивши, що вона є суто політичною, а не інституційною. Віце-прем'єр країни Луїджі Ді Майо також розкритикував міграційну політику Угорщини, яка відмовляється приймати до себе біженців, які прибули до Італії та Греції.

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