 Опозиційні консерватори лідирують на виборах у Литві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

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Опозиційні консерватори лідирують на виборах у Литві

За попередніми даними, "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" набирає 23,2 відсотка голосів після підрахунку більшості бюлетенів. Правлячий "Союз селян і зелених Литви" на другому місці (18,3 відсотка).

Черга до виборчої дільниці у Вільнюсі

Черга до виборчої дільниці у Вільнюсі

Опозиційні консерватори - партія "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" - набирає 23,2 відсотка голосів, а правлячий "Союз селян і зелених Литви" набирає поки що 18,3 відсотка. Про це свідчать попередні дані після підрахунку 85 відсотків  бюлетенів після першого туру виборів в Сейм литовської республіки в неділю, 11 жовтня.

Згідно з останніми даними, опублікованими на сайті Литовського національного радіо і телебачення (LRT), слідом йдуть Партія праці з попереднім результатом 10,5 відсотка, що дозволяє їй знову опинитися в парламенті, і Соціал-демократична партія Литви, у якої 9,7 відсотка.

Політсила з правлячої коаліції не потрапляє в парламент

П'ятивідсотковий бар'єр долають опозиційний Союз лібералів і Партія свободи, яка вперше бере участь у виборах. Натомість учасниця нинішньої урядової коаліції Литовська соціал-демократична партія праці поки не долає п'ятивідсоткового бар'єру, як і решта 10 партій, допущених до голосування. Результати можуть скоригувати після підрахунку всіх бюлетенів у великих містах. Остаточні результати першого туру оголосять 12 жовтня.

Нова урядова коаліція

Нову урядову коаліцію, ймовірно, можуть створити "Союз селян і зелених Литви" разом з Партією праці і Соціал-демократичною партією Литви, заявив чинний прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс. Альтернативний варіант - коаліція Союзу селян і зелених Литви  із Союзом лібералів і Партією свободи, наводить слова прем'єра литовське видання Delfi.lt.

У виборах брали участь 47,2 відсотка виборців, що на три відсотки менше, ніж на попередніх виборах. На явку могли вплинути пов'язані з пандемією особливі умови, за яких проходили парламентські вибори.

У литовському Сеймі всього 141 депутатський мандат. Перший тур виборів визначає, кому дістануться 70 депутатських місць за партійними списками. Другий тур в одномандатних округах пройде 25 жовтня.

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