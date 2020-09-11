 У Литві проходять парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2020

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Новини

У Литві проходять парламентські вибори

У Литві в неділю проходять вибори до парламенту. Виборці мають обрати 141 члена нового Сейму.

Черга до виборчої дільниці у Литві

Черга до виборчої дільниці у Литві

У Литві у неділю, 11 жовтня, почалося голосування на парламентських виборах. Виборці мають обрати 141 представника нового Сейму. З них 70 за партійними списками і 71 за мажоритарною системою (одномандатними округами).

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За прогнозами, жодна з 17 партій не отримає абсолютної більшості, повідомляє інформагентство dpa. Згідно з опитуваннями, основна конкуренція очікується між правлячим "Союзом селян і зелених Литви" та опозиційною силою "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". Оглядачі прогнозують, що три або чотири інші партії також зможуть отримати місця у Сеймі.

Виборчі дільниці у Литві відкрилися о 7 годині ранку, вони працюватимуть до 20 години за місцевим часом. Через епідемію коронавірусу виборці можуть заходити на дільниці лише у масках і зі своїми ручками. Всього у Литві нараховується близько двох з половиною мільйонів виборців. Також окремий виборчий округ був вперше сформований для громадян Литви, які живуть за кордоном.

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За даними Центральної виборчої комісії, близько 7,3 відсотка людей вже проголосували на достроковому голосуванні, яке проходило 5-8 жовтня в Литві. Кількість днів для нього збільшили через епідемію коронавірусу.  Крім звичайних виборчих дільниць, громадяни також могли проголосувати на мобільній дільниці, не виходячи з автомобіля. Другий тур виборів в одномандатних округах пройде 25 жовтня. 

Мобільна ділянка для голосування у Литві

Мобільна ділянка для голосування у Литві

Парламент Литви обирається строком на чотири роки. Планується, що перше засідання парламенту нового скликання відбудеться в середині листопада. Нинішній склад Сейму обрали в жовтні 2016 року. У ньому більшість має "Союз селян і зелених Литви", на другому місці - "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". 

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