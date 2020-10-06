 Польща та Литва відкликали з Мінська 35 дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Новини

Польща та Литва відкликали з Мінська 35 дипломатів

На вимогу білоруської влади Польща та Литва були змушені відкликати з Мінська 35 дипломатів.

На тлі протестів у Мніську значно погіршилися відносини Білорусі з Литвою та Польщею

На тлі протестів у Мніську значно погіршилися відносини Білорусі з Литвою та Польщею

Польща та Литва на тлі погіршення відносин з Білоруссю в п'ятницю, 9 жовтня, відкликали з Мінська загалом 35 дипломатів. За словами виконувача обов'язків міністра закордонних справ Польщі Марчина Пшидача, його країні довелося піти на цей крок на вимогу білоруської влади, яку він назвав "недружнім жестом", повідомляє агентство AFP. Польща була змушена відкликати 30 дипломатів.

Литва вирішила скоротити свій дипломатичний корпус на п'ять осіб, хоча Білорусь вимагала відкликати 11. "Для зниження напруження разом з Польщею ми прийняли рішення викликати наших послів у столиці для консультацій і таким чином зберегти можливість підтримання подальших дипломатичних відносин", - заявила представниця очільника МЗС Литви зі зв'язків з громадськістю Раса Якілайтене.

За її словами, МЗС Литви прийняло рішення відкликати лише п'ять дипломатів "у надії на те, що цей крок буде достатнім для того, щоб зберегти можливість діалогу". Водночас Вільнюс попередив МЗС Білорусі, що вдасться до заходів у відповідь, якщо Мінська продовжить ескалацію ситуації.

Минулого тижня Білррусь відкликала своїх послів з Литви та Польщі та висунула до цих країн вимогу скоротити дипломатичний персонал у Мінську. У свою чергу, Польща та Литва викликали своїх послів з Мінська для консультацій. До такого кроку вдалися також Німеччина, Латвія, Естонія, Чехія, Болгарія, Словаччина та Румунія.

Нагадаємо, що ЄС не визнає перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі, де з серпня тривають акції протесту проти Лукашенка.

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