 Опитування перед стартом кампанії: Тимошенко - лідерка, Порошенко покращив позиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Опитування перед стартом кампанії: Тимошенко - лідерка, Порошенко покращив позиції

Юлія Тимошенко й надалі залишається лідеркою серед кандидатів у президенти, але Петро Порошенко покращив свої позиції, свідчать дані опитування. Зростання його рейтингу соціологи пов'язують зі створенням нової церкви.

На думку соціологів, позитивно на рейтинг Порошенка вплинуло створення Православної церкви України

На думку соціологів, позитивно на рейтинг Порошенка вплинуло створення Православної церкви України

У першому турі виборів президента України лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала б підтримку 16 відсотків українців, які планують голосувати. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які були оприлюднені в п'ятницю, 28 грудня.

Чинний президент Петро Порошенко скоротив відставання від лідерки рейтингу - за нього в першому турі готові віддати голоси 13,8 відсотка, а за шоумена Володимира Зеленського - 8,8 відсотка. У п'ятірку лідерів також входять кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко - його підтримують 8,4 відсотка виборців, а також лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 6,9 відсотка. Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко має підтримку 6,8 відсотка виборців.

Згідно з даними опитування, у разі виходу до другого туру виборів Тимошенко та Порошенка, лідерку "Батьківщини" в другому турі готові підтримати 22 відсотки громадян, які планують голосувати, а Порошенка - 16 відсотків. Якщо ж у другому турі зійдуться Тимошенко та Зеленський, то в цьому разі перевага поки на боці шоумена - 20 відсотків проти 21. Аналогічні результати і в разі виходу в другий тур Тимошенко та Гриценка - 20 проти 21. .

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Директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна пов'язує зростання рівня електоральної підтримки Петра Порошенка зі створенням Православної церкви України і очікуваним надання їй томоса Вселенським патріархатом. "Я думаю, це пояснюється, перш за все, подіями томоса. І якщо подивитися в регіональному розрізі, то це переважно західні і центральні регіони України", - сказала Бекешкіна, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Директорка фонду додала, що Тимошенко має підтримку в усіх регіонах України, а Порошенко також практично в усіх, за винятком Сходу України.

Під час дослідження, проведеного з 19 до 25 грудня, було опитано 2017 респондентів у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила 31 грудня 2018 року датою початку передвиборчої кампанії.

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