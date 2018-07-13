 Опитування: німці більше довіряють Макрону, ніж Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

Опитування: німці більше довіряють Макрону, ніж Меркель

Меркель програє Макрону за рівнем довіри серед німецьких громадян. Окрім того, у чотири рази більше німців симпатизують Путіну, аніж Трампу.

Еммануель Макрон користується більшою довірою німців, ніж Анґела Меркель

Еммануель Макрон користується більшою довірою німців, ніж Анґела Меркель

DW.COM

Суперечка щодо міграційної політики в коаліції негативно позначилася на іміджі уряду Німеччини. Опитування свідчить, що роботою уряду Анґели Меркель незадоволені більше половини респондентів. (06.07.2018)

Більш ніж половина німців вважає, що за президентства Дональда Трампа відносини між Німеччиною та США погіршилися, і виступає за меншу прив'язаність ЄС до США у зовнішній політиці. (19.01.2018)

Німці відчувають більше довіри до французького президента Еммануеля Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). На це вказують опубліковані вранці у суботу, 21 липня, результати опитування соціологічного інституту Kantar Emnid, проведеного на замовлення медіагрупи Funke.

55 відсотків опитаних мають "радше велику", а 33 відсотки - "радше низьку" довіру до Макрона. У Меркель співвідношення цих показників: 51 проти 45 відсотків. Серед тих, хто висловив недовіру Макрону і Меркель, найбільше прибічників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Довіра до австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) у німців іще нижча: 24 і 41 відсотки відповідно. 18 відсотків німців схильні довіряти президенту Росії Володимиру Путіну проти 75 відсотків, які висловлюють йому недовіру. Іще нижчі показники у президента США Дональда Трампа: 5 проти 92 відсотків. Курцу симпатизують АдН, прихильники правлячого союзу християнських демократів та прихильники Вільної демократичної партії (ВДП). Путіна найбільше шанують симпатики АдН, ВДП і Лівих. Прихильники ВДП також порівняно частіше висловлювали довіру до Трампа.

Опитування проводилося з 17 по 19 липня. Опитано було загалом 1011 осіб.

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


DW.COM

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

Після саміту G7 у Канаді чи не найбільше врізалася в пам'ять одна світлина. Утім, як насправді відбувалися переговори, схоже, радше питання перспективи. Адже знімки однієї сцени були кардинально різними. (11.06.2018)  

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