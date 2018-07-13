Опитування: німці більше довіряють Макрону, ніж Меркель

Німці відчувають більше довіри до французького президента Еммануеля Макрона, ніж до канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). На це вказують опубліковані вранці у суботу, 21 липня, результати опитування соціологічного інституту Kantar Emnid, проведеного на замовлення медіагрупи Funke.

55 відсотків опитаних мають "радше велику", а 33 відсотки - "радше низьку" довіру до Макрона. У Меркель співвідношення цих показників: 51 проти 45 відсотків. Серед тих, хто висловив недовіру Макрону і Меркель, найбільше прибічників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Довіра до австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz) у німців іще нижча: 24 і 41 відсотки відповідно. 18 відсотків німців схильні довіряти президенту Росії Володимиру Путіну проти 75 відсотків, які висловлюють йому недовіру. Іще нижчі показники у президента США Дональда Трампа: 5 проти 92 відсотків. Курцу симпатизують АдН, прихильники правлячого союзу християнських демократів та прихильники Вільної демократичної партії (ВДП). Путіна найбільше шанують симпатики АдН, ВДП і Лівих. Прихильники ВДП також порівняно частіше висловлювали довіру до Трампа.

Опитування проводилося з 17 по 19 липня. Опитано було загалом 1011 осіб.