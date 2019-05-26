 Опитування: зелені у Німеччині вперше випередили ХДС/ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Новини

Опитування: зелені у Німеччині вперше випередили ХДС/ХСС

Німецькі зелені мають підтримку 27 відсотків німецьких виборців, свідчать дані опитування центру Forsa. На другій сходинці - ХДС/ХСС з рейтингом у 26 відсотків.

Понад чверь німців підтримує зелених, свідчать результати опитування

Понад чверь німців підтримує зелених, свідчать результати опитування

Протягом останнього тижня підтримка партії "Союз-90/Зелені" серед німецьких виборців значно зросла, що дозволило їй посісти перше місце у рейтингу електоральних симпатій.

Так, 27 відсотків респондентів, опитаних німецьким соціологічним центром Forsa на замовлення телеканалів RTL та ntv, заявили про свою підтримку зелених. Це - на дев'ять відсотків більше, ніж було зафіксовано тиждень тому. Результати соціологічного дослідження, проведеного з 27 до 31 травня, оприлюднені у суботу, 1 червня.

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За даними екзит-полів, на виборах до Європарламенту в Німеччині лідирують християнські демократи з результатом 28 відсотків. На другому місці Зелені з результатом 22 відсотки. Найбільших втрат зазнала СДПН. (26.05.2019)

Традиційні великі партії скорочують свою присутність в ЄП. "Зелені" та ліберали - у виграші. Власне, як і правопопулісти. Європарламент стає строкатішим, що ускладнить пошук компромісів, вважає Бернд Ріґерт. (27.05.2019)

Натомість дві сестринські консервативні партії - Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) - мають наразі підтримку 26 відсотків виборців, що на два процентні пункти менше, ніж у попередньому опитуванні. Таким чином зелені у рейтингах електоральних симпатій вперше випередили ХДС/ХСС, зауважує агенція Reuters.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) опинилася на третьому місці з підтримкою 12 відсотків опитаних (мінус п'ять відсотків), їм у спину дихають правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" - про їхню підтримку заявили 11 відсотків німців (мінус два відсотки). Вісім відсотків опитаних підтримують Вільну демократичну партію, і ще сім відсотків - Ліву партію.

Нагадаємо, німецькі зелені стали головними тріумфаторами на виборах до Європарламенту, які у ФРН відбулися 26 травня. У порівнянні з останніми виборами 2014 року зелені покращили свій результат удвічі, набравши 20,5 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 28,9 відсотка, а СДПН - 15,8 відсотка.

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