Опитування: зелені у Німеччині вперше випередили ХДС/ХСС

Протягом останнього тижня підтримка партії "Союз-90/Зелені" серед німецьких виборців значно зросла, що дозволило їй посісти перше місце у рейтингу електоральних симпатій.

Так, 27 відсотків респондентів, опитаних німецьким соціологічним центром Forsa на замовлення телеканалів RTL та ntv, заявили про свою підтримку зелених. Це - на дев'ять відсотків більше, ніж було зафіксовано тиждень тому. Результати соціологічного дослідження, проведеного з 27 до 31 травня, оприлюднені у суботу, 1 червня.

Натомість дві сестринські консервативні партії - Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) - мають наразі підтримку 26 відсотків виборців, що на два процентні пункти менше, ніж у попередньому опитуванні. Таким чином зелені у рейтингах електоральних симпатій вперше випередили ХДС/ХСС, зауважує агенція Reuters.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) опинилася на третьому місці з підтримкою 12 відсотків опитаних (мінус п'ять відсотків), їм у спину дихають правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" - про їхню підтримку заявили 11 відсотків німців (мінус два відсотки). Вісім відсотків опитаних підтримують Вільну демократичну партію, і ще сім відсотків - Ліву партію.

Нагадаємо, німецькі зелені стали головними тріумфаторами на виборах до Європарламенту, які у ФРН відбулися 26 травня. У порівнянні з останніми виборами 2014 року зелені покращили свій результат удвічі, набравши 20,5 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 28,9 відсотка, а СДПН - 15,8 відсотка.