 ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2021

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Новини

ООН готується представити доповідь про посадку літака з Протасевичем в Мінську

Свої висновки про примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську і затримання Романа Протасевича ICAO оприлюднить в листопаді. Однак проміжні підсумки розслідування можуть бути представлені вже найближчими тижнями.

Літак Ryanair в Мінську

Літак Ryanair в Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) анонсувала доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, який перебував на борту. Результати розслідування і зроблені на його основі висновки, як очікується, будуть представлені в листопаді цього року, заявили в ICAO в п'ятницю, 3 вересня.

Раду організації, яка є спеціалізованою установою ООН, проінформують про стан розслідування 13 вересня, зазначили в ICAO. Якщо члени ради погодяться з цією доповіддю, тоді ж її буде оприлюднено.

Експерти ICAO їздили до Мінська для розслідування інциденту з рейсом Ryanair

Раніше група Міжнародної організації цивільної авіації приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair, після посадки якого затримали Протасевича та його супутницю, громадянку Росії Софію Сапегу.

Як зазначив тоді керівник групи ICAO Сільвен Лефоєр, завдяки попередній роботі він і його колеги вже змогли скласти "загальну картину подій". "Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію та матеріали", - пояснював Лефоєр мету візиту групи до Мінська.

Ситуація з лайнером Ryanair і санкції Євросоюзу

Як повідомлялося, літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в Мінську 23 травня. Лайнер сів після повідомлення про мінування повітряного судна, що пізніше виявилося неправдивим. При цьому у Мінську затримали двох пасажирів - Романа Протасевича і Софію Сапегу.

Влада Білорусі обвинувачує Романа Протасевича за трьома статтями Кримінального кодексу: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі), 293 (організація масових заворушень) і 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Росіянці Софії Сапезі закидають підозри у розпалюванні соціальної ворожнечі і ворожнечі та участі у масових заворушеннях.

Згодом Рада ЄС закликала європейських авіаперевізників уникати перельотів над територією Білорусі. 5 червня Євросоюз ввів санкції щодо державних авіакомпаній Білорусі. Їм заборонено користуватися повітряним простором і аеропортами ЄС. Як повідомлялося, свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили також Україна і Японія.

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