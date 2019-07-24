 Ольга Айвазовська: На виборах зіграв бренд, і бренд переміг | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.07.2019

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Україна

Ольга Айвазовська: На виборах зіграв бренд, і бренд переміг

Пропрезидентська партія "Слуга народу" у новій Верховній Раді матиме абсолютну більшість. Про секрети успіху партії та особливості виборчої кампанії DW поговорила з Ольгою Айвазовською з громадянської мережі "Опора".

Голова правління Опори Ольга Айвазовська

Голова правління "Опори" Ольга Айвазовська

DW: Пані Айвазовська, громадянська мережа "Опора" вже 10 років спостерігає за перебігом виборчих процесів в Україні. Чому минулі вибори до Верховної Ради називають історичними?

Ольга Айвазовська: На відміну від попередніх років, коли ми мали самодостатніх кандидатів-мажоритарників від політичних партій або самовисуванців, зараз ми мали кампанію, яка по суті дискредитувала мажоритарну складову. Тобто мажоритарники, які перемогли на цих виборах, вони все ж мали переважно партійну приналежність, дуже часто не вели кампанію, використовували єдину символіку, відеоряди, ключові повідомлення національного рівня. І тому радше ми зробили крок назустріч пропорційній системі без мажоритарної складової, адже вона і політично, і юридично себе вже досить дискредитувала.

Що для Вас стало несподіванкою з огляду на результати виборів?

Це мажоритарна складова, яка перетворилася на цілком партійну, коли неважливо було, наскільки кандидат-мажоритарник активний, що він робив до цього, чи він фаховим, чи він навпаки вдавався до несумлінної, але дуже активної передвиборчої боротьби. Тобто зіграв бренд, і бренд переміг. В цьому є певна унікальна складова.

Партія "Слуга народу" матиме у новому парламенті абсолютну більшість. Що робитиме опозиція? Чи є в неї шанс стати дієвою?

Опозиція, яка була до цього владою, по суті, зробила колосальну помилку, відмовившись від завчасного прийняття закону про опозицію, про оновлення парламенту, про внутрішню парламентську реформу, яка б дала можливість і опозиції, і владі пропорційно мати представництво в комітетах, очолювати ці комітети, бути в керівництві Верховної Ради тощо. Зараз все залежить від політичної волі абсолютної більшості, зокрема і питання того, чи буде опозиція на практиці залучена до роботи протягом найближчих трішки більше ніж чотирьох років, бо каденція нового парламенту все ж буде на 10 місяців коротшою, ніж п'ять років.

Слуга народу матиме у новому парламенті абсолютну більшість

"Слуга народу" матиме у новому парламенті абсолютну більшість

До парламенту зайдуть люди, котрі ніколи досі не були в політиці. Як Ви ставитися до їхнього потенціалу?

Депутат - це політик. Політик не обов'язково має бути фахівцем з питань екології, медицини, освіти, бюджетного процесу тощо. Новий політик має вивчити регламент і Конституцію. Конституцію, звичайно, слід вивчити першочергово. Тому я не бачу жодної трагедії в тому, що заходять некомпетентні люди. В парламенті завжди було багато некомпетентних людей. Питання в тому, хто очолить фракції, хто надасть аналітичне сприяння цим депутатам? Це будуть їхні помічники чи будуть фахові люди з кожної важливої для депутата сфери? Чи у фракцій будуть аналітичні центри, так звані think tanks, які вироблятимуть компетентну пропозицію для народних депутатів? Чи насправді відбуватимуться засідання фракцій? Чи всім у Viber, WhatsApp, Signal будуть розсилати, як голосувати, і на тому все? Якщо на фракції не відбувається обговорення, дискусій і спільно не виробляються позиція фракції, то, звичайно, тут взагалі немає сенсу говорити про компетентність. Можна бути компетентним депутатом і на ні що не впливати. Можна бути некомпетентним і намагатися протягом короткого періоду часу ці компетенції наростити і вивчитися.

Зараз усі говорять про дигіталізацію виборів. Та чи є механізми контролю за цими коштами, які витрачаються на рекламу в Facebook та інших соцмережах?

На Центральну виборчу комісію і Національне агентство запобігання корупції покладена функція контролю та регуляції, але, на мою думку, вони взагалі не мають інструментів і практики моніторингу. Для нас як для неурядової організації не було проблемою створити базу даних з верифікованих сторінок в соцмережах, щодня відстежувати пости і рекламні повідомлення, заглядати в бібліотеку кожного повідомлення і знаходити суми та того, хто за це платив, тому що все це публічно. Facebook ці дані відкриває. Але ані ЦВК, ні НАЗК ці дані не перевіряє і не моніторить. В той час як, наприклад, вже чинний президент Володимир Зеленський та політична партія "Слуга народу" ще на президентських виборах перейшли з активної кампанії у Facebook до Instagram. Зараз помітно, що, наприклад, "Голос" зробив ставку на Facebook, а "Слуга народу" і інші групи, які підтримують Зеленського, на Instagram, який не надає інформації про оплату політичної реклами, хоча сама реклама є там є.

Володимир Зеленський і партія Слуга народу на виборах зробили ставку на соцмережі

Володимир Зеленський і партія "Слуга народу" на виборах зробили ставку на соцмережі

Коли Ви моніторили політичну рекламу в соцмережах, чи зафіксували якісь конкретні порушення?

У нас взагалі немає поняття інтернет-агітації. Тому в таких випадках, звичайно, загалом йдеться про порушення базових засад фінансування, бо в фінансовий звіт були включені неправдиві дані щодо незаконних засобів фінансування виборів. А вони можуть бути законними лише у тому випадку, коли все сплачується з виборчих фондів. Тому ми не знаємо джерел цих грошей, ми не знаємо обсягів, але вони працюють краще, ніж 100 тисяч білбордів. Фактично порушили і вказали недостовірні відомості в звітах всі учасники виборів крім, однієї маленької партії, яка не пройшла в парламент. Потрібно вносити зміни дозакону. Але на цю кампанію це вже ніяк не вплине і не пошириться.

20 відсотків членів нового парламенту - це жінки. Це більше, ніж в попередньому скликанні. Як Ви думаєте, як ці жінки можуть змінити цей парламент?

Ми раді, що кількість жінок майже вдвічі зросла, бо в попередньому скликанні їх частка становила 12 відсотків , зараз майже 21 відсоток, і ще 26 жінок обралися в округах. Минулого разу за "мажоритаркою" в парламент потрапили лише дві жінки. Це свідчить, з одного боку, про зростання конкурентного середовища для жінок, а з іншого боку - і про те, що суспільство також стає трошки більш демократичним і не дивиться на жінку-політика як на вискочку, або на того, хто в якісь незрозумілий спосіб опинився в політиці. Щодо якості депутаток, то зараз поки рано оцінювати якість парламенту, тому що він оновиться на понад 80 відсотків, і це дуже багато.

Повну версію інтерв’ю дивіться тут:

DW.COM

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Голова правління Опори Ольга Айвазовська

Ольга Айвазовська: На виборах зіграв бренд, і бренд переміг

DW поговорила з Ольгою Айвазовською з громадянської мережі "Опора" про особливості минулих виборів до Верховної Ради.  

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