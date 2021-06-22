Олексій Гончаренко

У ГПУ і СБУ підтвердили факт викрадення депутата Олексія Гончаренка

Викрадення депутата, деталі якого поки не повідомляють, було скоєне в Одесі. Цей факт підтвердили в ГПУ та СБУ, а також у фракції БПП.