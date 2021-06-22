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Український народний депутат Олексій Гончаренко.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Гончаренко".
Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про початок кримінального провадження за фактом хуліганських дій депутата Олексія Гончаренка біля посольства ФРН у Києві. Президент Порошенко назвав вчинок нардепа неприйнятним.