Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олексій Гончаренко

Український народний депутат Олексій Гончаренко.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Гончаренко".

У ПАРЄ закрили справу проти українського депутата Олексія Гончаренка

У ПАРЄ закрили справу проти українського депутата Олексія Гончаренка 22.06.2021

Комітет ПАРЄ вирішив не карати українського депутата за прапор України у сесійній залі та за запитання про Путіна. Президент ПАРЄ відкликав свою скаргу на Гончаренка.

Кого і як образив у ПАРЄ народний депутат України Олексій Гончаренко?

Кого і як образив у ПАРЄ народний депутат України Олексій Гончаренко? 29.04.2021

ПАРЄ наклала санкції на українського парламентаря Олексія Гончаренка за те, що він "заплямував імідж асамблеї" та "нашкодив репутації" голови російської делегації Петра Толстого.
Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах? 29.10.2020

Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. В Україні це друга спроба обмежити використання гаджетів у школі. Чи буде вона успішною?
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ситника 08.02.2020

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про звільнення голови НАБУ Артема Ситинка.
ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії

ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії 27.01.2020

Перегляд повноважень делегації РФ відбудеться 30 січня. Цю процедуру підтримали понад 30 делегатів з п'яти країн, повідомили члени української делегації.
Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: росіяни й українці знову в одному човні

Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: росіяни й українці знову в одному човні 27.01.2020

Зимова сесія ПАРЄ стане першою за останні п'ять років, у якій повноцінну участь братимуть українська й російська делегації. Гаряча тема порядку денного - ухвалення нового санкційного механізму ПАРЄ.
Кабмін погодив звільнення голів Київської та Луганської ОДА

Кабмін погодив звільнення голів Київської та Луганської ОДА 20.10.2019

Обидва голови ОДА були призначені на свої посади президентом Володимиром Зеленським у липні цього року. Кабмін на засіданні також погодив призначення голів п'ятьох ОДА.
(Не)участь України у сесії ПАРЄ: Делегації не буде, але депутати поїдуть

(Не)участь України у сесії ПАРЄ: Делегації не буде, але депутати поїдуть 24.09.2019

Нова українська делегація в ПАРЄ не братиме участі у жовтневій сесії асамблеї. Інтереси України на ній відстоюватимуть колишні члени делегації. Експерти вважають це рішення прийнятним, але тимчасовим.
Українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ

Українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ 21.09.2019

Українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ, повідомив голова комітету ВР Богдан Яременко. Утім, народний депутат Олексій Гончаренко каже, що окремі представники делегації мають намір взяти участь у сесії ПАРЄ.
У БПП відмовились від розгляду церковних законопроектів у четвер

У БПП відмовились від розгляду "церковних" законопроектів у четвер 18.05.2017

Фракція "Блок Петра Порошенка" в українському парламенті вирішила, що законопроекти, які стосуються діяльності релігійних організацій, не готові для розгляду. Коли відбудеться їхній розгляд, невідомо.

Прокуратура: Затримано підозрюваних, які намагалися покалічити депутата Гончаренка

Прокуратура: Затримано підозрюваних, які намагалися покалічити депутата Гончаренка 23.02.2017

За даними прокуратури, народного депутата Олексія Гончаренка мали покалічити. Трьох підозрюваних у підготовці нападу затримано.
У ГПУ і СБУ підтвердили факт викрадення депутата Олексія Гончаренка

У ГПУ і СБУ підтвердили факт викрадення депутата Олексія Гончаренка 23.02.2017

Викрадення депутата, деталі якого поки не повідомляють, було скоєне в Одесі. Цей факт підтвердили в ГПУ та СБУ, а також у фракції БПП.

Розпочато кримінальне провадження через хуліганські дії біля посольства ФРН

Розпочато кримінальне провадження через хуліганські дії біля посольства ФРН 09.02.2017

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив про початок кримінального провадження за фактом хуліганських дій депутата Олексія Гончаренка біля посольства ФРН у Києві. Президент Порошенко назвав вчинок нардепа неприйнятним.
МЗС ФРН: Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін

МЗС ФРН: Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін 08.02.2017

У міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували слова посла в Україні щодо місцевих виборів на Донбасі. Ціллю уряду ФРН є відновлення суверенітету України на всій її території.
Головою фракції Блоку Петра Порошенка обрали Ігоря Гриніва

Головою фракції "Блоку Петра Порошенка" обрали Ігоря Гриніва 16.05.2016

Фракцію партії "Блок Петра Порошенка" очолив народний депутат Ігор Гринів. Його кандидатуру однопартійці підтримали одноголосно.
Гройсман заявив, що готовий сформувати уряд

Гройсман заявив, що готовий сформувати уряд 13.04.2016

За словами спікера Верховної Ради та претендента на посаду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, він готовий очолити уряд, але майбутньому Кабміну знадобиться підтримка фракцій парламенту.
Інші статті