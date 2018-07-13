 Огляд преси: Трамп тримає нас всіх за ідіотів | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 18.07.2018

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Світ

Огляд преси: Трамп тримає нас всіх за ідіотів

"Задній хід" Дональда Трампа щодо визнання можливого втручання російських хакерів у вибори викликав шквал критики в американських ЗМІ.

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Авторитетна газета Washington Post зазначає, що заяви Трампа про "обмовку" у Гельсінкі не варто сприймати за щиру правду і пояснює чому: "Будучи ще молодим чоловіком, на початку своєї кар'єри на Манхетенні, будучи політичним кандидатом у президенти та, власне, президентом Дондальд Трамп упродовж півстоліття покладався на базове правило поведінки: щоби перемагати, треба ніколи не вибачатися. Але іноді життя не залишає іншого вибору, крім відступу. І коли це трапляється з Трампом, він винайшов метод вибачення, який є однаковою мірою і відступом, і подвоєнням ставок.

Цьому стилю роботи його навчили два головні наставники: його батько Фред Трамп, нью-йоркський девелопер нерухомості, відомий своєю впертістю та невблаганним драйвом та Рой Кон - легендарний нью-йоркський адвокат, який пишався своєю пекельною відмовою відступати (із власних позицій - Ред.).

Коли ж майже немає вибору, крім, як дистанціюватися від власних образливих зауважень чи поведінки, він (президент Трамп - Ред.) часто знаходить спосіб чітко продемонструвати своїй аудиторії, що це порожній ритуал, формальний обов'язок, а насправді ж він думає саме так, як і сказав на самому початку", - пише видання. 

Газета Daily Herald з Чикаго також незадоволена поясненнями глави Білого дому. "Коротше кажучи, сконфужені пояснення президента Трампа ніяк не виправили шкоди, завданої ним у Гельсінкі та не применшили відрадної одностайності серед демократів та республіканців, які спішно засудили його догідливу двозначність у присутності брутального тирана. Серед них - республіканець Пітер Роскам, який назвав виступ Трампа "образою американській демократії". Сенаторка-демократка Теммі Дакворт сказала, що це було "шокуючим та ганебним показом слабкості".

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Республіканці та демократи гостро критикують Трампа за те, що він не засудив імовірне втручання Росії у президентські вибори у США та не протистояв Путіну. (16.07.2018)

Республіканець Ренді Хултгрен закликав президента "протистояти росіянам і зайняти жорстку лінію проти тих, хто тільки й прагне нашкодити Сполученим Штатам та нашій демократії". Звичайно, він (президент Трамп - Ред.) цього робити не став. У момент, який вимагав блискучого переговірного хисту, яким так вихваляється Трамп, американський президент не лише спасував Путіну щодо втручання у вибори, але й ледь зачепив (не кажучи вже про засудження) питання російської поведінки у таких важливих темах, як Крим, Україна, Сирія, спроби вбивства цивільних у Великобританії тощо", - констатує чиказьке видання.

"Проблема - сам президент" 

Оглядачі американського агентства ділових новин Bloomberg вважають пояснення Трампа недостатніми та цікавляться, звідки у президента США стільки шаноби до російського лідера. "Президент Трамп, практично, дистанціювався від дечого сказаного ним у присутності Володимира Путіна у Гельсінкі. Це означає, що ми й досі шукаємо відповіді на те, чому президент чинить так, як він чинить. За найкращим сценарієм, як і пояснювали посадовці Білого дому, коментуючи Гельсінкі, він використовує американські інтереси для задоволення своєї одержимості власною легітимністю. Нам також слід зважати на можливість того, що, на його думку, підрив післявоєнного порядку у світі та товаришування з Росією є хорошою геополітичною ідеєю. Деякі коментатори вважають, що справжньою його метою є руйнування зовнішньої політики США, що він очікує того, що ми довіримося його змозі вибудувати довкола себе новий світовий порядок. А інші сценарії ще гірші. За одним із них, у Путіна на Трампа є важелі впливу - фінансові або інші", - аналізує Bloomberg.

Найрізкіший коментар подає американський телеканал CNN, з яким Дональд Трамп давно не в ладах. "Президент Дональд Трамп, схоже, думає, що ми всі ідіоти. Щойно він спробував виправити те, що, можливо, є найбільшою кризою його президентства, - як катастрофічно провалився. Ми маємо вірити цій нісенітниці? Після того, як він закинув Сполученим Штатам "дурість" через погані відносини із Росією, ігноруючи той факт, що Росія вдерлася до свого сусіда, збила цивільний літак рівно чотири роки тому, допомагала сирійському диктатору, який використовував хімічну зброю та, згідно із горою доказів, вчинила атаку на американську демократію. Даруйте. Вербальна меткість - не сильна сторона цього президента. А от введення в оману і маніпуляції - так. Але цього разу трюк зазнав краху, як і імідж Америки з його приходом до влади. Його європейське турне було деструктивним та небезпечним. Путін тепер почуватиметься набагато розв'язніше у своєму закордонному авантюризмі. Він знає, що Трамп не стане його зупиняти. Трамп вже послаблює західний союз, називає Європейський Союз противником Америки, а Росію - "конкурентом", пояснюючи, що це "комплімент". І проблема тут не граматичний промах. Проблема - сам президент. І це надзвичайна ситуація національного масштабу", - резюмує CNN.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


 

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