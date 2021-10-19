 ОБСЄ відновила патрулювання в Горлівці після блокування бойовиками ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Новини

ОБСЄ відновила патрулювання в Горлівці після блокування бойовиками "ДНР"

Бойовики "ДНР" зняли блокаду бази спостерігачів ОБСЄ у Горлівці. Сепаратисти вимагають звільнити затриманого українськими військовими представника "ЛНР".

Прапор ОБСЄ

Прапор ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні відновили патрулювання з бази в Горлівці, розташованій на території самопроголошеної "ДНР", після блокування членами збройних формувань проросійських сепаратистів. Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомили у звіті СММ, опублікованому на сайті організації.

"18 жовтня о 15:40 СММ побачила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) СММ в Горлівці (...) і що ці ворота були відкриті", - йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

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Як ідеться у звіті, перед будівлею бази надалі стоїть раніше встановлений намет, однак спостерігачі не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Тому команда СММ покинула базу, аби здійснити патрулювання, і повернулася о 16:03.

Блокування місії ОБСЄ

Нагадаємо, 17 жовтня у ОБСЄ повідомили, що проросійські бойовики заблокували спостерігачів СММ у готелі в Горлівці, яку контролює самопроголошена "ДНР". Сепаратисти вимагали звільнити затриманого раніше Збройними силами України члена проросійських збройних формувань із самопроголошеної "ЛНР". Із такими ж вимогами раніше місцеві сепаратисти заблокували спостерігачів у готелі Донецька. Ідеться про бойовика з Луганщини, громадянина РФ Андрія Косяка, якого напередодні затримали українські військові. За версією українських правоохоронців, він розвідував українські українські військові позиції, видаючи себе за розмінувальника. У чоловіка вилучили зброю та боєприпаси. У самопроголошеній "ЛНР" заперечують, що Косяк проводив розвідувальну діяльність.

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Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною другою статтею "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Раніше в ОБСЄ заявляли, що Росія виступила проти продовження мандата місії прикордонних спостерігачів ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

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ОБСЄ не зупиняла повністю роботу моніторингових патрулів на Донбасі, попри блокування у Донецьку та Горлівці. Спостерігачі продовжують роботу на Луганщині й закликають усунути перешкоди в роботі місії.  

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