 Німеччина пообіцяла підтримку Зеленському в проведенні реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

Німеччина пообіцяла підтримку Зеленському в проведенні реформ

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському на шляху втілення реформ та в боротьбі за територіальну цілісність.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському, про що заявила в понеділок, 20 травня, під час візиту до військової бази на півночі ФРН. Німеччина "також і в майбутньому активно підтримуватиме Україну на своєму шляху до реформ та її праві на суверенітет і територіальну цілісність", - навела слова канцлерки речниця німецького уряду Мартіна Фітц (Martina Fietz), повідомляє агенція AFP.

Схожим чином висловився і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), зазначається у повідомленні. Також речник уряду ФРН назвав "на перший погляд логічним" рішення Зеленського про розпуск Верховної Ради України та оголошення позачергових виборів, інформує Reuters. 

DW.COM

У Верховній Раді відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Після церемонії він у Маріїнському палаці зустрінеться з іноземними делегаціями. (20.05.2019)

Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та пообіцяв завершити війну на Донбасі. (20.05.2019)

Крістіан Вульфф представлятиме Німеччину на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Вульфф був президентом Німеччини у 2010-2012 роках. (17.05.2019)

Крім того, підтримку Зеленському висловила представниця Східному комітеті німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) Уте Кохловскі-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia). "Ми сподіваємося, що Зеленський зможе перетворити величезний кредит довіри від населення у високий темп проведення реформ та успішне подолання корупції і бюрократії", - наводить її слова агенція dpa.

На церемонію інавгурації від Німеччини прибув колишній президент країни Крістіан Вульфф (Christian Wulff). Те, що на ній не були присутні члени чинного уряду, в МЗС ФРН пояснили зокрема й тим, що дата складання присяги українським президентом була затверджена за дуже малий проміжок часу до події.

Як повідомлялося, раніше в понеділок Зеленський склав присягу президента України під час урочистого засідання Верховної Ради. Під час свого виступу він заявив про розпуск українського парламенту та закликав парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони України.

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