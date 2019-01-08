 Німецьким автоконцернам загрожують мільярдні штрафи - Der Spiegel | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

Німецьким автоконцернам загрожують мільярдні штрафи - Der Spiegel

У найближчі тижні Єврокомісія може оштрафувати автомобільних виробників Volkswagen, Daimler і BMW за незаконну змову в сфері технологій, пов'язаних з вихлопними газами, повідомляє видання Der Spiegel.

Німецьким автовиробникам загрожують мільярдні штрафи від Єврокомісії

Німецьким автовиробникам загрожують мільярдні штрафи від Єврокомісії

У найближчі тижні Єврокомісія може накласти великі штрафи на провідних німецьких автовиробників. Концернам Volkswagen, Daimler і BMW загрожують стягнення в розмірі до одного мільярда євро кожному за змову в сфері технологій, пов'язаних з контролем вихлопних газів, повідомило у п'ятницю, 8 березня, німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією тижневика, автоконцерни незаконним чином узгодили розмір бака для AdBlue - рідкого реагенту, що очищає вихлопи дизельних двигунів. Крім того, компанії домовилися не встановлювати на бензинових двигунах фільтри, за допомогою яких вдалося б скоротити викиди дрібнодисперсних частинок, вказує видання.

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Загроза мит США на імпорт німецьких автівок, обмеження руху дизелів, нові виклики електромобільності… 2018 рік видався непростим для автопрому ФРН. Та німецькі автовиробники досить оптимістично дивляться у майбутнє. (06.12.2018)

Внутрішня перевірка автоконцерну Volkswagen виявила низку недоліків у новому програмному забезпеченні, покликаному зменшити кількість шкідливих викидів дизельних авто. (23.12.2018)

Якщо закиди журналу Der Spiegel у картельній змові німецьких автоконцернів Volkswagen, Audi, Porsche, BMW і Daimler підтвердяться, буде викрито одну з найбільших змов за всю історію німецької економіки. (24.07.2017)

Volkswagen, Audi, Porsche, BMW і Daimler кілька десятиліть проводили таємні наради та ухвалювали рішення всупереч принципам чесної конкуренції, пише Der Spiegel. Німецькі урядовці вимагають розслідувати закиди. (22.07.2017)

При цьому, Daimler і Volkswagen можуть розраховувати на більш м'які штрафи, ніж BMW. Ці концерни під час розслідування Єврокомісії самі заявили про вчинення правопорушень. У свою чергу керівництво баварської компанії неодноразово відкидало звинувачення, перш за все ті, які стосуються змови щодо баків AdBlue.

Регулярні зустрічі з 1990-х років

У липні 2017 року журнал Der Spiegel написав, що п'ять великих автовиробників ФРН, можливо, вступили між собою в картельну змову. Згідно з інформацією, наданою Volkswagen контролюючим органам, з початку 1990-х років представники Volkswagen, Audi, Porsche, BMW і Daimler регулярно зустрічалися. У цих зустрічах взяли участь понад 200 фахівців, організованих у більш ніж 60 робочих груп. Таким чином, німецькі автовиробники замінили ринкові механізми конкуренції таємними угодами, повідомив тижневик.

Зокрема, за даними Der Spiegel, представники компаній спільно ухвалили рішення заради економії зменшити ємності з рідким реагентом AdBlue, що застосовуються для очищення вихлопних газів дизельних двигунів. Саме це рішення і послужило початком для маніпуляцій з вихлопними газами, стверджував журнал.

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