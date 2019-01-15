Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі у 2019 році

У переговорах з пошуку мирного рішення конфлікту на Донбасі за останній рік відбулося мало прогресу. Останній обмін полоненими між Києвом та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" відбувся ще наприкінці 2017 року. Відтоді обидві сторони закидають одна одній неготовність іти на поступки.

У якийсь момент виникло враження, що зрушення у загальмований процес можуть принести пропозиції спрямувати на Донбас миротворчу місію ООН. Однак одразу ж стало зрозуміло, що сторони не готові дійти консенсусу в тому, як саме має виглядати така місія та, передусім, на яку територію має поширюватися її мандат. Якщо Київ наполягає на тому, аби місія діяла на всій території Донбасу, зокрема й на неконтрольованих ділянках українсько-російського кордону, то Москва бачить місію передусім на лінії розмежування між українськими військовими та проросійськими бойовиками.

ОБСЄ спростовує слова Клімкіна

Днями міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про начебто нову пропозицію щодо місії на Донбасі. За його словами, вона має складатися з представників ОБСЄ та ООН та мати військовий і поліцейський компоненти, а також міжнародну адміністрацію. Клімкін повідомив, що відповідна пропозиція, мовляв, була озвучена представниками ОБСЄ на Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання конфлікту, що працює в Мінську.

Експерт DGAP Штефан Майстер

Утім, в ОБСЄ вже наступного дня спростували слова Клімкіна. Як повідомив DW спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik), жодних пропозицій щодо спільної місії ОБСЄ та ООН представники організації в Мінську не озвучували.

Експерта Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister) така ситуація не дивує. "Я дуже обережний в оцінках якихось пропозицій з боку України чи Росії незадовго до виборів (в Україні, - Ред.), адже ми знаємо, що жодна сторона не рухається назустріч одна одній у ключових темах. Тобто я не знаю, що тут фейк, а що ні. Для мене це радше виглядає на те, що поширюються якісь псевдопропозиції, які не мають нічого спільного з реальністю", - каже він.

Рік виборів в Україні - мертвий рік

За словами Майстера, з огляду на вибори в Україні Росія навряд чи вдаватиметься до якихось дій, спрямованих на пошук шляхів врегулювання конфлікту. "Вони хотітимуть продемонструвати, що Порошенко слабкий. Ми бачимо це на прикладі затриманих моряків (українських моряків у Керчі. - Ред.)", - каже експерт.

Водночас він констатує проблеми, які має місія ОБСЄ, що зараз діє на Донбасі. "Вона не має поліцейського та військового компонентів. Це суто спостережна місія, що робить її дуже незахищеною від потенційних нападів, тому в разі ускладнення ситуації вона змушена відходити в бік", - каже він. Тому ідея місії ООН, за словами експерта, і була в тому, "аби додати туди поліцейський та військовий компоненти".

Тим часом в заявах політиків курсують дедалі нові варіанти пропозицій щодо цієї місії. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у середу, 16 січня, повідомив про начебто пропозицію США, яка передбачає розпуск керівництва сепаратистів на Донбасі та спрямування туди "поліції ООН та адміністрації ООН, яка буде там все вирішувати". Москва таку ідею рішуче відкидає, заявив Лавров. Він наголосив на вимозі Росії прямого діалогу між сепаратистами та владою в Києві. Саме це, за словами глави МЗС Росії, передбачає мінський формат.

З огляду на розбіжність поглядів сторін та неготовність до компромісів Штефан Майстер прогнозує відсутність прогресу щодо Донбасу впродовж усього 2019 року. "Цей рік - це не той рік, коли відбуватимуться великі рухи на Донбасі. Навіть якщо пані Тимошенко виграє президентські вибори, якщо вона хотітиме виграти парламентські вибори, то не зможе враз піти на зближення з Росією", - підсумував експерт.