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Мартін Зайдік - австрійський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Зайдік".
Мартін Зайдік був постійним представником Австрії при Організації Об'єднаних Нації з 2012 до 2015 року. З червня 2015 до початку 2020 року Мартін Зайдік був спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контрактної групи з реалізації мирного плану на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони не змогли узгодити новий графік розведення сил на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Він також повідомив про різке зростання кількості обстрілів.
За словами Мартіна Зайдіка, з моменту запровадження перемир'я суттєво скоротилася кількість порушень режиму припинення вогню. Спецпредставник ОБСЄ оцінив, що на ремонт мосту в Станиці Луганській потрібно кілька місяців.
Питання про зняття "блокади" непідконтрольних Києву районів Донбасу порушили самі представники ОРДЛО та підтримала в загальній формі російська сторона, каже спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Зайдік.