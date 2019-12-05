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Мартін Зайдік

Мартін Зайдік - австрійський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Зайдік".

Мартін Зайдік був постійним представником Австрії при Організації Об'єднаних Нації з 2012 до 2015 року. З червня 2015 до початку 2020 року Мартін Зайдік був спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контрактної групи з реалізації мирного плану на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ОБСЄ призначила спецпредставницею у ТКГ швейцарську дипломатку Гайді Ґрау

ОБСЄ призначила спецпредставницею у ТКГ швейцарську дипломатку Гайді Ґрау 05.12.2019

Посолка зі Швейцарії Гайді Ґрау призначена спецпредставницею голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі замість Мартіна Зайдіка.
У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в нормандському форматі

У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в "нормандському форматі" 27.11.2019

Українська сторона виконала всі домовленості для проведення саміту "нормандської четвірки", тоді як представники ОРДЛО не надають доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу. Про це заявили на засіданні ТКГ у Мінську.
ОБСЄ: Розмінування поблизу Петрівського на Донбасі має розпочатися 13 листопада

ОБСЄ: Розмінування поблизу Петрівського на Донбасі має розпочатися 13 листопада 13.11.2019

За словами спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Зайдіка, початок розмінування поблизу Петрівського очікується в середу, тоді як у Золотому воно вже відбувається.
ОБСЄ: Розведення сил у Петрівському розпочнеться 9 листопада

ОБСЄ: Розведення сил у Петрівському розпочнеться 9 листопада 08.11.2019

О 12-й годині 9 листопада сторони конфлікту на Донбасі мають почати відведення сил у Петрівському. Це рішення було погоджене під час засідання контактної групи в Мніську, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік.
ТКГ у Мінську не змогла домовитись про розведення сил на Донбасі - ОБСЄ

ТКГ у Мінську не змогла домовитись про розведення сил на Донбасі - ОБСЄ 15.10.2019

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони не змогли узгодити новий графік розведення сил на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Він також повідомив про різке зростання кількості обстрілів.
ОБСЄ: Розведення сил у Золотому та Петрівському почнеться 7 жовтня

ОБСЄ: Розведення сил у Золотому та Петрівському почнеться 7 жовтня 01.10.2019

Розведення сил у Золотому та Петрівському заплановано на 7 жовтня, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Президент Володимир Зеленський пообіцяв місцевим жителям, що розведення військ не вплине на їхню безпеку.
Спецпредставник ОБСЄ: Перемир'я на Донбасі дає результати

Спецпредставник ОБСЄ: Перемир'я на Донбасі дає результати 04.09.2019

За останні два тижні на Сході України не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Тим часом Київ на засіданні ТКГ закликав росіян повернутися до СЦКК.
Спецпредставник ОБСЄ: Від початку перемир'я на Донбасі не було жертв серед цивільних

Спецпредставник ОБСЄ: Від початку перемир'я на Донбасі не було жертв серед цивільних 31.07.2019

За словами Мартіна Зайдіка, з моменту запровадження перемир'я суттєво скоротилася кількість порушень режиму припинення вогню. Спецпредставник ОБСЄ оцінив, що на ремонт мосту в Станиці Луганській потрібно кілька місяців.
Контактна група у Мінську не змогла домовитися про хлібне перемир’я

Контактна група у Мінську не змогла домовитися про "хлібне перемир’я" 19.06.2019

На зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони не змогли погодити "хлібне перемир’я". Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік висловив сподівання, що це вдасться зробити до наступної зустрічі на початку липня.
Блокада Донбасу. Чи варто торгувати з ОРДЛО?

Блокада Донбасу. Чи варто торгувати з ОРДЛО? 07.06.2019

Попри пристрасті, що вирують навколо питання блокади, припинення торгівлі з непідконтрольними територіями на Донбасі не завдало Україні надзвичайної шкоди, але й не принесло жодної користі.
Зайдік: Суперечки про скасування блокади ОРДЛО виникли через непорозуміння

Зайдік: Суперечки про скасування "блокади" ОРДЛО виникли через непорозуміння 06.06.2019

Питання про зняття "блокади" непідконтрольних Києву районів Донбасу порушили самі представники ОРДЛО та підтримала в загальній формі російська сторона, каже спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Зайдік.
У Мінську так і не узгодили великоднє перемир'я

У Мінську так і не узгодили "великоднє перемир'я" 24.04.2019

У Тристоронній контактній групі не змогли узгодити текст заяви, хоча в цілому були готові до перемир'я, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Зайдік.
Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію

Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію 14.03.2019

Мартін Зайдік повідомив про "жваву дискусію" у Мінську щодо амністії учасників конфлікту на Донбасі та "формули Штайнмаєра".

В ОБСЄ невдоволені результатами весняного перемир'я на Донбасі

В ОБСЄ невдоволені результатами "весняного перемир'я" на Донбасі 13.03.2019

Результати чергового перемир'я на Сході України є незадовільними, заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік. В ТКГ також обговорили амністію та "формулу Штайнмаєра" для Донбасу.
На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий 15.02.2019

Український військовий загинув на Донбасі. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень внаслідок обстрілів з боку бойовиків, повідомили в міністерстві оборони України.
Переговори в Мінську: жодного прогресу щодо обміну полоненими

Переговори в Мінську: жодного прогресу щодо обміну полоненими 13.02.2019

Українська сторона каже, що росіяни відкинули всі запропоновані варіанти обміну заручниками. Мартін Зайдік констатував відсутність результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі за чотири роки від підписання "Мінська-2".
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