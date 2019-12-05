Мартін Зайдік - австрійський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Зайдік".

Мартін Зайдік був постійним представником Австрії при Організації Об'єднаних Нації з 2012 до 2015 року. З червня 2015 до початку 2020 року Мартін Зайдік був спеціальним представником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контрактної групи з реалізації мирного плану на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.