Німецький депутат: Ми не знаємо, чи є Зеленський проєвропейським кандидатом

За лічені дні до другого туру президентських виборів в Україні європейські партнери дедалі уважніше придивляються до новачка української політики Володимира Зеленського, який має високі шанси стати наступним главою держави. Про те, як сприймається передвиборна боротьба в Україні між чинним президентом Петром Порошенком і поки маловідомим на Заході Зеленським DW поспілкувалася із Йоганном Вадефулем (Johann Wadephul), заступником голови фракції Християнсько-демократичного і Християнського-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестазі, до якої належить і канцлерка Анґела Меркель.

Deutsche Welle: Пане Вадефуль, останніми днями новини передвиборних перегонів в Україні складалися переважно з повідомлень про те, як кандидати здавали кров і сечу на аналізи, щоб дізнатися, чи бува хтось з них не вживає наркотики. Як з Берліна сприймаються такі новини? Що Вам здається найважливішим на нинішніх виборах в Україні?

Йоганн Вадефуль: З нашої точки зору, важливо, щоб продовжувався процес реформ, щоб тривала боротьба за правову державу і проти корупції, щоб не припинялося становлення демократії. Щоб кандидати ставили собі за мету далі вести країну до Європи. Це ті питання, за якими ми стежимо з великою уважністю. При цьому час від часу доводиться дивуватися, про що наразі дискутують кандидати. Однак це справа виключно самих українців, які теми вони вважають важливими. Вони мають лише пам'ятати: міжнародна спільнота стежить за цим дуже уважно.

Одразу після оголошення результатів першого туру Ви виступили із заявою від імені фракції про те, що українці розчаровані політичними елітами. Як Ви дійшли такого висновку?

Я дуже добре вивчив кандидатів, які балотувалися у першому турі. Виявилося, що найбільше голосів набрав той з них, хто має найменше політичного досвіду, бо дотепер був не політиком, а актором. Абсолютно очевидно, що українці більше не довіряють політичному класу настільки, наскільки це зазвичай прийнято у сучасній державі. Це тривожний сигнал. Не лише для Петра Порошенка, але й для всіх інших кандидатів це стало великим розчаруванням. Тим більше цікаво нам всім подивитися, які ж уявлення і політичні цілі має кандидат Володимир Зеленський. Якщо його таки оберуть, він обійматиме дуже важливу посаду, пов'язану з великою відповідальністю. Тут є багато запитань.

У Вас є сумніви, що Зеленський в разі обрання продовжить курс реформ?

Я просто не можу відповісти на це запитання. Я надто мало про нього знаю. У своїй програмі він заявив про свою прихильність цьому курсу, це я читав. У нього є непогані ідеї щодо боротьби з корупцією. Деякі з його ідей мені видаються не надто реалістичними. Скажімо, якщо обіцяєш припинити війну і ще й змусити агресора - Росію - заплатити компенсацію, то це, звісно, добре. Але ж наскільки це реалістично? Я також запитую себе - хто буде опікуватися при ньому зовнішньою політикою, відносинами з ЄС, хто відповідатиме за оборону? Йому потрібна професійна команда. Тому ми з великою уважністю стежимо за тим, що ж буде представлено. Захід, зокрема Німеччина, завжди сильно підтримували Україну на шляху європейських реформ. Ми значною мірою підтримали санкції проти Росії. Але саме тому ми й хочемо знати, кого ж ми підтримуємо і яким курсом далі йтиме країна.

Президент Порошенко у передвиборній боротьбі ставить питання руба: або я, або президент Росії Володимир Путін. Ви поділяєте таке бачення нинішніх виборів в Україні?

Я не хочу втручатися в українські передвиборні перегони і давати оцінку тому, що сказав один з кандидатів. Повторюся: для нас ключове питання полягає в тому, чи продовжить Україна після виборів курс на зближення є Європою. Не обов'язково при цьому одразу має йтися про членство в ЄС і НАТО. Але якщо ти хочеш зближення з ЄС, ти маєш поділяти європейські цінності, такі як права людини, свобода слова і верховенство права, гарантувати забезпечення цих прав. Це принципове питання для України і від нього не можна ухилитися. На ці запитання кожен кандидат має дати чіткі відповіді. Підтримка Заходу буде залежати саме від того, чи зможемо ми довіряти оголошеному курсу.

Кандидату-новачку Зеленському закидають, що в нього немає досвіду і що він не зможе повноцінно представляти Україну на таких важливих міжнародних майданчиках як, скажімо, переговори у "нормандському форматі". Це саме те, чого побоюються і західні партнери?

Ще раз повторюся: я не хочу втручатись у передвиборні перегони в Україні. Але я можу підтвердити, що в нас багато запитань щодо програми і персоналу кандидата Зеленського. Що швидше будуть надані відповіді на ці запитання, то краще. Другий тур виборів наближається. Наша зацікавленість цим питанням з кожним днем стає більшою. Що стосується президента Порошенка, то у нас вже є досвід успішної співпраці. Канцлерка Меркель разом з ним, а також президентом Путіним і тодішнім президентом (Франції Франсуа. - Ред.) Олландом професійно і успішно провели переговори щодо Мінських угод.

В одній з попередніх відповідей Ви згадали боротьбу з корупцією як один з пріоритетів. Нещодавно Україну сколихнула хвиля корупційних скандалів за участі найближчого оточення Петра Порошенка. Це відбулося на тлі того, що перетворення в країні, у тому числі щодо боротьби з корупцією, в останні роки каденції чинного президента уповільнилися. Чи варто побоюватися реваншу корупціонерів в Україні?

Це дійсно те, чого варто боятися. Боротьба з корупцією може вестися значно рішучіше. Венеціанська комісія Ради Європи робила рекомендації з цього приводу, і я можу лише радити українським політикам наполегливіше втілювати ці рекомендації. Дійсно, залишається багато незробленого. Взагалі побудувати правову державу, в якій всі громадяни будуть рівними перед законом, непросто. Державу, в якій демократичні процеси працюють і права захищені незалежно від того, наскільки великий в тебе гаманець. Саме в цьому сутність Європи. Якщо Україна і надалі хоче йти цим шляхом, ми залюбки підтримаємо її в цьому. Але вибір, яке політичне керівництво хочуть мати і яким курсом іти - за українцями.

І все ж переформулюю одне з попередніх запитань: чи залежить, на Вашу думку, подальший курс від того, чи президентом стане Порошенко чи Зеленський?

Щодо Порошенка я знаю, що він проєвропейський президент. Нам хотілося би, щоб деякі кроки з його боку на цьому шляху були швидшими, більш рішучими і послідовними, але ми не сумніваємося в його проєвропейській орієнтації. Щодо кандидата Зеленського ми поки взагалі не можемо сформувати якусь думку. Для цього ми замало знаємо про нього, про його програму і про персонал, з яким він планує працювати.