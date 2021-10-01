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Ніколя Саркозі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніколя Саркозі".

Ніколя Саркозі є французьким політиком. З 2007 до 2012 року Ніколя Саркозі був президентом Франції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий вирок Саркозі: політичний камбек скасовується?

Новий вирок Саркозі: політичний камбек скасовується? 01.10.2021

Ще не так давно багато експертів вважали, що у 2022 році Ніколя Саркозі зможе повернутися до Єлисейського палацу. Але після другого за рік судового вироку участь політика в президентських виборах малоймовірна. 
Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт

Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт 30.09.2021

Французький суд визнав Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року. Експрезидента Франції засудили до року домашнього арешту.
Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео)

Суд над президентом: кого зі світових лідерів судили за корупцію (відео) 04.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?

Від Саркозі до Януковича: за що і кого з президентів судили (03.03.2021) 03.03.2021

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за спробу підкупу судді та зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого ще судили за корупцію?
Коментар: У Франції ніхто не вищий за закон - навіть Саркозі

Коментар: У Франції ніхто не вищий за закон - навіть Саркозі 03.03.2021

Вирок колишньому президенту Ніколя Саркозі є сигналом правлячій еліті Франції, яка давно звикла залишатися безкарною. Таким чином суд сприяє демократії, вважає Барбара Везель.
Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили за корупцію

Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили за корупцію 01.03.2021

Суд в Парижі визнав колишнього президента Франції винним в корупції та зловживанні службовим становищем. Його засудили до трьох років позбавлення волі, з яких два умовно і один реально.

У Парижі розпочався судовий процес над експрезидентом Ніколя Саркозі

У Парижі розпочався судовий процес над експрезидентом Ніколя Саркозі 23.11.2020

Колишній президент Франції постав перед судом через обвинувачення в хабарництві та в спробах впливу на органи юстиції. Разом з ним обвинувачується також його адвокат.
Ніколя Саркозі постане перед судом у справі Bygmalion

Ніколя Саркозі постане перед судом у "справі Bygmalion" 25.10.2018

Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі закидають незаконне перевищення максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року.

Саркозі програв першу апеляцію у справі про корупцію

Саркозі програв першу апеляцію у справі про корупцію 08.10.2018

Ніколя Саркозі програв першу апеляцію у справі про спробу отримати таємну інформацію у помічника прокурора у обмін на престижну посаду.
Ніколя Саркозі постане перед судом через звинувачення в корупції - ЗМІ

Ніколя Саркозі постане перед судом через звинувачення в корупції - ЗМІ 29.03.2018

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звинувачують у підкупі та вчиненні незаконного впливу. Звинувачення висунуті також проти адвоката Саркозі Тьєрі Ерзога і колишнього прокурора Жильбера Азібера, повідомляють ЗМІ.
Ніколя Саркозі називає порушену проти нього справу наклепом - ЗМІ

Ніколя Саркозі називає порушену проти нього справу "наклепом" - ЗМІ 22.03.2018

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборної кампанії коштом колишнього лівійського лідера Каддафі. Він називає закиди "наклепом" і каже, що його життя стало "пеклом".
Поліція Франції затримала і допитує екс-президента Ніколя Саркозі

Поліція Франції затримала і допитує екс-президента Ніколя Саркозі 20.03.2018

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову опинився за ґратами. Слідчі перевіряють закиди у фінансуванні його передвиборної кампанії 2007 року коштом тодішнього лівійського уряду на чолі з Муаммаром Каддафі.
Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років (фотогалерея)

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років (фотогалерея) 23.12.2017

Її альбоми посідали перші рядки чартів. Її фотопортрети продавалися на аукціонах за величезні гроші. Колишній першій леді Франції Карлі Бруні виповнилося 50 років.
Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років 23.12.2017

Її альбоми посідали перші рядки чартів. Її фотопортрети продавалися на аукціонах за величезні гроші. Колишній першій леді Франції Карлі Бруні виповнилося 50 років.
Консерватор Фійон лідирує на праймеріз французьких республіканців

Консерватор Фійон лідирує на праймеріз французьких "республіканців" 27.11.2016

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон випереджає Алена Жюппе на праймеріз партії "Республіканці". Фійон - прихильник скасування санкцій ЄС щодо Росії.

У Франції правоцентристи визначають кандидата в президенти

У Франції правоцентристи визначають кандидата в президенти 27.11.2016

Фаворитом другого туру на номінування від консерваторів кандидатом у президенти Франції вважають Франсуа Фійона.
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