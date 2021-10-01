Новий вирок Саркозі: політичний камбек скасовується?

Ще не так давно багато експертів вважали, що у 2022 році Ніколя Саркозі зможе повернутися до Єлисейського палацу. Але після другого за рік судового вироку участь політика в президентських виборах малоймовірна.