 У Парижі розпочався судовий процес над експрезидентом Ніколя Саркозі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

У Парижі розпочався судовий процес над експрезидентом Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції постав перед судом через обвинувачення в хабарництві та в спробах впливу на органи юстиції. Разом з ним обвинувачується також його адвокат.

Ніколя Саркозі

Ніколя Саркозі (архівне фото) став першим французьким президентом після Другої світової війни, котрий обвинувачується в корупції

У Парижі розпочався судовий процес щодо колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Експрезидента підозрюють у хабарництві та в спробах впливу на органи юстиції, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на французькі ЗМІ.

65-річний консервативний політик, котрий перебував при владі з 2007 по 2012 рік, неодноразово відкидав звинувачення. Разом із Саркозі на лаві підсудних опинився і його адвокат Тьєррі Герцог, котрий тривалий час співпрацював з колишнім французьким президентом. Третім обвинуваченим є колишній генеральний адвокат при Касаційному суді вищої судової інстанції країни - Жільбер Азібер.

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Як повідомив новинний телеканал BFMTV з посиланням на адвоката Азіберта, 73-річний підсудний не з'явився до суду. Адвокат хотів клопотати про відстрочення судового розгляду, повідомив канал.

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Повідомляється, що Саркозі інкримінують протизаконну спробу отримати 2014 року через свого адвоката таємну інформацію, що стосувалася ще однієї справи проти нього. Слідчі переконані, що тоді Саркозі через свого адвоката намагався підкупити прокурора в суді. Обвинуваченим загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до десяти років і штраф у розмірі одного мільйона євро.

Саркозі став першим французьким президентом після завершення Другої світової війни, котрий обвинувачується в корупції, уточнює інформагенція AFP.

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