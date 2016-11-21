У Парижі розпочався судовий процес над експрезидентом Ніколя Саркозі

У Парижі розпочався судовий процес щодо колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Експрезидента підозрюють у хабарництві та в спробах впливу на органи юстиції, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на французькі ЗМІ.

65-річний консервативний політик, котрий перебував при владі з 2007 по 2012 рік, неодноразово відкидав звинувачення. Разом із Саркозі на лаві підсудних опинився і його адвокат Тьєррі Герцог, котрий тривалий час співпрацював з колишнім французьким президентом. Третім обвинуваченим є колишній генеральний адвокат при Касаційному суді вищої судової інстанції країни - Жільбер Азібер.

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Як повідомив новинний телеканал BFMTV з посиланням на адвоката Азіберта, 73-річний підсудний не з'явився до суду. Адвокат хотів клопотати про відстрочення судового розгляду, повідомив канал.

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Повідомляється, що Саркозі інкримінують протизаконну спробу отримати 2014 року через свого адвоката таємну інформацію, що стосувалася ще однієї справи проти нього. Слідчі переконані, що тоді Саркозі через свого адвоката намагався підкупити прокурора в суді. Обвинуваченим загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до десяти років і штраф у розмірі одного мільйона євро.

Саркозі став першим французьким президентом після завершення Другої світової війни, котрий обвинувачується в корупції, уточнює інформагенція AFP.