 Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели

Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у суботу, 2 лютого, запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї. Про це він оголосив під час виступу перед своїми прибічниками, передає агенція AP. За його словами, проурядова Національна конституційна асамблея (установчі збори) має вирішити, чи підтримати цю пропозицію. Вибори до Національної асамблеї мали би відбутися у 2020 році.

Цю пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.

Мітинг прихильників опозиції країни

Мітинг прихильників опозиції країни

Тим часом на вулиці Каракаса вийшлидесятки тисяч людей на акції протесту проти Ніколаса Мадуро та на його підтримку. Хуан Гуйадо, який закликає до перевиборів, пообіцяв найбільшу в історії країни явку на свою акцію. Його прибічники зібралися для проведення маршу до представництва Європейського Союзу. Люди несуть прапори Венесуели, вигукують гасла та свистять у свистки.

Прибічники Ніколаса Мадуро згуртувалися в західній частині міста, щоб відзначити 20-річчя "Боліварської революції", під час якої Уго Чавес встановив у країні соціалістичний уряд. В заході беруть участь сотні членів цивільної міліції та державних службовців. 

Демонстрація на підтримку президента Мадуро

Демонстрація на підтримку президента Мадуро

Перед початком акцій у суботу генерал військово-повітряних сил країни Франсіско Янес у відеозверненні оголосив, що визнає Хуана Гуайдо президентом країни. Виступаючи з невідомого місця, Янес заявив, що "90 відсотків збройних сил не підтримують диктатора, вони з венесуельським народом". Раніше Хуан Гуайдо запропонував амністію військовим, які перейдуть на його сторону.

Як повідомлялось, Хуан Гуайдо нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США першими із закордонних країн визнали його тимчасовим президентом країни. Низка європейських держав, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та Іспанію, поставили перед Ніколасом Мадуро ультиматум - якщо до 3 лютого він не заявить про проведення нових виборів, то ці європейські держави стануть на бік Гуайдо.

Жертвами протистоянь у Венесуелі, що тривають з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

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