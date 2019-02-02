Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у суботу, 2 лютого, запропонував провести цього року дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї. Про це він оголосив під час виступу перед своїми прибічниками, передає агенція AP. За його словами, проурядова Національна конституційна асамблея (установчі збори) має вирішити, чи підтримати цю пропозицію. Вибори до Національної асамблеї мали би відбутися у 2020 році.

Цю пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина, поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів. В іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.

Мітинг прихильників опозиції країни

Тим часом на вулиці Каракаса вийшлидесятки тисяч людей на акції протесту проти Ніколаса Мадуро та на його підтримку. Хуан Гуйадо, який закликає до перевиборів, пообіцяв найбільшу в історії країни явку на свою акцію. Його прибічники зібралися для проведення маршу до представництва Європейського Союзу. Люди несуть прапори Венесуели, вигукують гасла та свистять у свистки.

Прибічники Ніколаса Мадуро згуртувалися в західній частині міста, щоб відзначити 20-річчя "Боліварської революції", під час якої Уго Чавес встановив у країні соціалістичний уряд. В заході беруть участь сотні членів цивільної міліції та державних службовців.

Демонстрація на підтримку президента Мадуро

Перед початком акцій у суботу генерал військово-повітряних сил країни Франсіско Янес у відеозверненні оголосив, що визнає Хуана Гуайдо президентом країни. Виступаючи з невідомого місця, Янес заявив, що "90 відсотків збройних сил не підтримують диктатора, вони з венесуельським народом". Раніше Хуан Гуайдо запропонував амністію військовим, які перейдуть на його сторону.

Як повідомлялось, Хуан Гуайдо нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США першими із закордонних країн визнали його тимчасовим президентом країни. Низка європейських держав, включаючи Німеччину, Францію, Великобританію та Іспанію, поставили перед Ніколасом Мадуро ультиматум - якщо до 3 лютого він не заявить про проведення нових виборів, то ці європейські держави стануть на бік Гуайдо.

Жертвами протистоянь у Венесуелі, що тривають з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.