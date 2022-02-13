Нікарагуа - країна в Центральній Америці.

Республіка Нікарагуа розташована в Центральній Америці. Кількість населення, за оцінками, перевищує п'ять з половиною мільйонів осіб. Площа країни становить понад 139 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Манагуа. Нікарагуа має вихід до Тихого океану та Карибського моря. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нікарагуа".