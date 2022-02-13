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Нікарагуа

Нікарагуа - країна в Центральній Америці.

Республіка Нікарагуа розташована в Центральній Америці. Кількість населення, за оцінками, перевищує п'ять з половиною мільйонів осіб. Площа країни становить понад 139 тисяч квадратних кілометрів. Столиця - Манагуа. Нікарагуа має вихід до Тихого океану та Карибського моря. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нікарагуа".

У Нікарагуа помер ув'язнений лідер опозиції Торрес

У Нікарагуа помер ув'язнений лідер опозиції Торрес 13.02.2022

Генерала у відставці Гьюго Торреса називають ключовою постаттю революції сандиністів 1962-1974 років. Він провів вісім місяців у в'язниці після арешту напередодні загальних виборів 2021 року.
Україна запровадила санкції за відкриття представництва Нікарагуа в Криму

Україна запровадила санкції за відкриття представництва Нікарагуа в Криму 10.11.2021

Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні санкції проти громадян РФ та Нікарагуа через відкриття в анексованому Криму представництва центральноамериканської республіки.

Верховна Рада України затвердила пакет санкцій проти Нікарагуа

Верховна Рада України затвердила пакет санкцій проти Нікарагуа 02.02.2021

Народні депутати України підтримали запровадження економічних санкцій проти Нікарагуа після відкриття "почесного консульства" центральноамериканської країни в анексованому Росією Криму.
Ураган Йота забрав 38 життів у Центральній Америці

Ураган "Йота" забрав 38 життів у Центральній Америці 19.11.2020

Щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота". Особливо сильно постраждали Нікарагуа та Гондурас.

Україна готує санкції проти Нікарагуа через консула у Криму

Україна готує санкції проти Нікарагуа через консула у Криму 09.10.2020

Український уряд вирішив застосувати санкції до Нікарагуа через призначення консула країни в тимчасово окупованому Криму.
Лауреати альтернативної Нобелівської премії-2020: білоруський активіст та інші

Лауреати альтернативної Нобелівської премії-2020: білоруський активіст та інші 01.10.2020

Шведська премія "За правильний спосіб життя" присуджена правозахисному центру "Вясна" з Білорусі та його голові Олесю Біляцькому, а також активістам з Нікарагуа, Ірану та США.

В Нікарагуа звільнили 100 політичних в'язнів

В Нікарагуа звільнили 100 політичних в'язнів 21.05.2019

Уряд Даніеля Ортеги звільнив з в'язниць 100 політичних в'язнів. Однак опозиція висловила незадоволення і вимагає звільнення усіх засуджених з політичних мотивів.

США готують широку коаліцію у Венесуелі для заміни Мадуро - Болтон

США готують широку коаліцію у Венесуелі для заміни Мадуро - Болтон 04.03.2019

Вашингтон прагне домогтися "мирного переходу влади" у Венесуелі, заявив радник з нацбезпеки США Джон Болтон. Однією з проблем він назвав перебування у країні до 25 тисяч силовиків з Куби.
Протести в Нікарагуа: ще щонайменше вісім осіб загинуло

Протести в Нікарагуа: ще щонайменше вісім осіб загинуло 17.06.2018

Кількість загиблих внаслідок протестів у Нікарагуа збільшилась до 178осіб. Протестувальники вимагають відставки президента Даніеля Ортеги.

Нікарагуа дозволить ООН розслідувати смерті демонстрантів

Нікарагуа дозволить ООН розслідувати смерті демонстрантів 16.06.2018

Влада і опозиція в Нікарагуа домовилися про зменшення рівня насильства. У країні тривають масштабні протести.
Масові антиурядові протести в Нікарагуа: кількість загиблих зросла

Масові антиурядові протести в Нікарагуа: кількість загиблих зросла 31.05.2018

Через сутички між противниками та прихильниками уряду, а також поліцією в Нікарагуа загинули ще п'ятеро людей. Загальне число смертей сягнуло багатьох десятків. Президент Ортега відкинув вимоги щодо своєї відставки.
У Нікарагуа поновилися багатотисячні протести

У Нікарагуа поновилися багатотисячні протести 29.04.2018

У Нікарагуа люди вимагають покарати убивць 43-ьох протестувальників. На марш, який організувала церква, вийшли студенти, пенсіонери та фермери.
Придушення протестів у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 34 осіб

Придушення протестів у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 34 осіб 25.04.2018

Протести у Нікарагуа йдуть на спад після заяви влади про готовність піти на поступки. Правозахисники кажуть, що виявили тіла зниклих безвісти у столичному морзі.

Протести проти реформ у Нікарагуа: щонайменше 10 загиблих

Протести проти реформ у Нікарагуа: щонайменше 10 загиблих 21.04.2018

Плани уряду Нікарагуа провести реформу системи соціального забезпечення спровокували масштабні акції протесту, що переросли в зіткнення мітингарів з поліцією. Загинуло вже 10 осіб.
Землетрус магнітудою 7,0 сколихнув Центральну Америку

Землетрус магнітудою 7,0 сколихнув Центральну Америку 24.11.2016

Потужний землетрус магнітудою сім балів сколихнув кілька країн Центральної Америки. У Нікарагуа оголосили надзвичайний стан.
Даніель Ортега перемагає на виборах у Нікарагуа

Даніель Ортега перемагає на виборах у Нікарагуа 07.11.2016

Опозиція заявляє, що не визнає результатів виборів та вимагатиме повторного голосування через те, що волевиявлення не було чесним та прозорим.

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