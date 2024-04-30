Суд ООН відхилив позов Нікарагуа проти Німеччини про геноцид

У позові Нікарагуа до Міжнародного суду ООН стверджувалось що, надаючи Ізраїлю військову допомогу, Німеччина "не виконала свого зобов'язання щодо запобігання геноциду" палестинців у Секторі Гази.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) відхилив у вівторок, 30 квітня, позов Нікарагуа до Німеччини в справі щодо порушення конвенції про попередження геноциду, повідомляє агентство Reuters.

У позові стверджувалось, що, надаючи Ізраїлю військову допомогу, Німеччина "не виконала свого зобов'язання щодо запобігання геноциду" палестинців у Секторі Гази. Серед вимог Нікарагуа було припинення німецької військової допомоги Ізраїлю.

Німеччина категорично відкинула звинувачення Нікарагуа як такі, що "не мають ні правових, ні фактичних підстав". Уповноважена з міжнародного права міністерства закордонних справ ФРН Таня фон Услар-Ґляйхен (Tania von Uslar-Gleichen) наголосила, що Німеччина підтримує право Ізраїлю на самооборону після нападу на нього терористів палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і водночас вживає заходів для забезпечення прав і захисту цивільного населення Сектора Гази.

Суд відхилив вимогу Нікарагуа та визнав, що Німеччина не зобов'язана припиняти допомогу Ізраїлю, в тому числі зброєю.

Водночас суд відхилив прохання Німеччини припинити розгляд справи.

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