 Верховна Рада України затвердила пакет санкцій проти Нікарагуа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2021

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Верховна Рада України затвердила пакет санкцій проти Нікарагуа

Народні депутати України підтримали запровадження економічних санкцій проти Нікарагуа після відкриття "почесного консульства" центральноамериканської країни в анексованому Росією Криму.

Засідання Верховної Ради України

Засідання Верховної Ради України (фото з архіву)

Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо застосування секторальних економічних санкцій до Республіки Нікарагуа. Відповідне рішення на пленарному засіданні у вівторок, 2 лютого, підтримали 322 народних депутати.

"Почесне консульство" Нікарагуа в Криму

Під час виступу з трибуни парламенту секретар РНБО Олексій Данілов пояснив необхідність запровадження обмежувальних заходів тим, що в листопаді минулого року Нікарагуа відкрила у анексованому Росією Криму "почесне консульство". "Почесним консулом" при цьому було призначено Олега Белавенцева, якого в березні 2019 року Святошинський районний суд Києва визнав винним у посяганні на територіальну цілісність України та засудив до 13 років позбавлення волі.

"Міністерство закордонних справ України неодноразово зверталося до Міністерства закордонних справ Нікарагуа з вимогою скасувати своє неправомірне рішення, однак офіційна Нікарагуа ігнорувала це звернення української сторони, свідомо нехтуючи офіційним застереженням України", - розповів Данилов.

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Візит посла до анексованого Криму

У листопаді 2020 року посолка Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес відвідала анексований Росією Крим для вручення Белавенцеву консульського патенту. Після цього МЗС України висловило рішучий протест, а Київ розпочав процес підготовки санкцій проти республіки.

1 лютого, після ухвалення відповідного рішення РНБО, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію обмежувальних заходів щодо Нікарагуа та вніс до Верховної Ради проєкт постанови про запровадження санкцій.

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