 Ураган ″Йота″ забрав 38 життів у Центральній Америці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

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Новини

Ураган "Йота" забрав 38 життів у Центральній Америці

Щонайменше 38 осіб загинули в країнах Центральної Америки внаслідок руйнівного урагану "Йота". Особливо сильно постраждали Нікарагуа та Гондурас.

Руйнування, які спричинив ураган Йота в Нікарагуа

Руйнування, які спричинив ураган "Йота" в Нікарагуа

Щонайменше 38 осіб загинули станом на четвер, 19 листопада, а тисячі людей в країнах Центральної Америки залишился без даху над головою після того, як над регіоном пронісся руйнівний ураган "Йота". Швидкість вітру подекуди сягала 260 кілометрів на годину.

За даними агентства AFP, у Нікарагуа внаслідок негоди загинули 18 осіб, зокрема восьмеро дітей. Особливо постраждало місто Білві, яке два тижні тому вже сплюндрував інший ураган - "Ета". Буревій викорчовував дерева, здирав з будинків дахи та фактично знищив інфраструктуру енерго- та водопостачання в місті.

Повінь у провінції Рівас на півдні Нікарагуа

Повінь у провінції Рівас на півдні Нікарагуа

Ще 14 осіб загинули через ураган "Йота" в сусідньому Гондурасі, зокрема п'ятеро членів однієї родини, будинок якої постраждав від зсуву землі. У Гватемалі та Колумбії загинули по дві особи, по одній людині загинули в Панамі та Сальвадорі. Більших жертв у регіоні вдалося уникнути завдяки вчасній евакуації людей.

Утім, метеорологи попереджають, що в регіоні зберігається загрозлива ситуація через сильні дощі, які можуть спричинити катастрофічні повені.

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