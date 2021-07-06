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Нігерія - держава в Західній Африці.
Нігерія розташована в Західній Африці. Кількість населення - понад 174 мільйона осіб. Площа - майже 924 тисячі квадратних кілометрів. Столиця - Абуджа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нігерія".
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