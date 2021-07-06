Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нігерія

Нігерія - держава в Західній Африці.

Нігерія розташована в Західній Африці. Кількість населення - понад 174 мільйона осіб. Площа - майже 924 тисячі квадратних кілометрів. Столиця - Абуджа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нігерія".

У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів

У Нігерії бойовики знову викрали понад сто школярів 06.07.2021

Група бойовиків скоїла напад на баптистську середню школу на північному сході країни. Це вже десятий напад з масовими викраденнями з грудня 2020 року в цій частині Нігерії.
Хто краде медоносних бджіл у Франції - Європа у фокусі (відео)

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.

Крадіжка бджіл: як з цим борються пасічники у Франції - "Європа у фокусі" (28.06.2021) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW

Нігерійська журналістка Тоборе Овуорі отримала премію DW 15.06.2021

Тоборе Овуорі отримала премію "За свободу слова" за репортаж про діяльність торговців людьми в Нігерії. Під час роботи над ним вона протягом семи місяців прикидалася працівницею сфери секс-послуг.
Премію DW За свободу слова отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми

Премію DW "За свободу слова" отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми 03.05.2021

Журналістка з Нігерії Тоборе Овуорі більше півроку працювала під прикриттям, аби розповісти про торгівлю людьми.
Штурм в'язниці в Нігерії: втекли майже 2 тисячі в'язнів

Штурм в'язниці в Нігерії: втекли майже 2 тисячі в'язнів 05.04.2021

Озброєні кулеметами та гранатометами бойовики напали на в'язницю у Нігерії та намагались захопити арсенал зброї. Під час штурму втекли 1844 в'язні.

У Нігерії озброєні нападники викрали десятки школярів

У Нігерії озброєні нападники викрали десятки школярів 17.02.2021

Один із працівників школи та деякі учні змогли втекти. Решту викрадених дітей вивезли до сусіднього лісу.

СОТ уперше очолюватиме жінка

СОТ уперше очолюватиме жінка 15.02.2021

Нігерійка Нгозі Оконджо-Івеала обрана генеральною директоркою СОТ. Цю посаду вона обійматиме з 1 березня 2021 року по 31 серпня 2025 року.
Біля Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків

Біля Нігерії пірати напали на судно та захопили українських моряків 19.12.2020

У Гвінейській затоці пірати напали на судно та захопили вісім членів екіпажу, серед яких шість українців.

У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян

У Нігерії бойовики жорстоко вбили десятки селян 29.11.2020

Нападники пересувалися на мотоциклах і вбивали чоловіків і жінок, які збирали врожай на рисових полях.
Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон українців

Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон українців 18.07.2020

Пірати напали на судно Curacao Trader у Гвінейській затоці та викрали 13 із 19 членів екіпажу, серед яких є українці.

У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів

У Нігерії бойовики вбили понад 100 людей в результаті серії нападів 10.06.2020

За словами свідків, бойовики вбивали всіх, хто траплявся на їхньому шляху.
Трамп обмежить в'їзд у США громадянам шести країн, зокрема Нігерії

Трамп обмежить в'їзд у США громадянам шести країн, зокрема Нігерії 01.02.2020

США припинять чи обмежать видачу віз, які дають право на постійне проживання, громадянам шести країн, зокрема Нігерії.

Еко-цемент... з рослин: ноу-хау німецьких вчених (17.10.2019) 17.10.2019

Вчені з Німеччини та Нігерії винайшли рослинну альтернативу бетону. Новий матеріал дешевший, міцніший та екологічно чистий.

У Африці через спалах насильства закриті тисячі шкіл

У Африці через спалах насильства закриті тисячі шкіл 23.08.2019

У країнах Центральної та Західної Африки майже два мільйони дітей не відвідують школу. Освітні заклади закриті через спалахи насильства, кажуть у ЮНІСЕФ.
Пірати захопили біля берегів Камеруну вісьмох українських моряків - ЗМІ

Пірати захопили біля берегів Камеруну вісьмох українських моряків - ЗМІ 16.08.2019

У територіальних водах африканського Камеруну пірати захопили частину екіпажу двох суден. За повідомленнями ЗМІ, серед захоплених вісім українців. До нападу, ймовірно, причетні нігерійські пірати.
Інші статті