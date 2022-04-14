Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нью-Йорк

Нью-Йорк - найбільше місто в США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нью-Йорк". Нью-Йорк є найбільшим містом у США. Його наслення складає майже 8,5 мільйона осіб. Нью-Йорк розташовано на березі Антлантичного океану в південно-східній частині штату Нью-Йорк.

Поліція Нью-Йорка затримала підозрюваного у стрілянині у метро

Поліція Нью-Йорка затримала підозрюваного у стрілянині у метро 14.04.2022

62-річний підозрюваний у стрілянині в метро Нью-Йорка не чинив опору під час затримання. Внаслідок інциденту 10 людей отримали вогнепальні поранення.

Стрілянина в метро Нью-Йорка: щонайменше 13 поранених

Стрілянина в метро Нью-Йорка: щонайменше 13 поранених 12.04.2022

В годину пік на станції в Брукліні невідомий відкрив вогонь по пасажирам. Як пише AP, щонайменше п'ятеро людей загинули, 13 зазнали поранень.

Українці протестують під Радою безпеки ООН (18.02.2022) 18.02.2022

Сотні тисяч українців мешкають у США, майже мільйон американців - українського походження. Усі вони переймаються долею своїх родичів і друзів в Україні.

США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей

США: у Нью-Йорку під час пожежі в житловому будинку загинули 19 людей 10.01.2022

Внаслідок займання у багатоповерховому житловому будинку в Нью-Йорку загинули 19 людей, ще 63 постраждали, повідомив мер Ерік Адамс. З вогнем боролося близько 200 пожежників.

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея) 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Найдорожчі міста світу

Найдорожчі міста світу 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів

Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів 28.09.2021

Таліби висловили бажання взяти участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Однак багато країн не поспішають визнавати нову владу в Кабулі. DW - про різні позиції щодо цього питання.
Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра

Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра 22.09.2021

Президент України заявив, що через замах на Сергія Шефіра він перерве свій візит до США і повернеться в Київ одразу після виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН.
Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном 22.09.2021

Президент України хоче запровадити подвійне громадянство для для українців, що живуть за кордоном. Про це він заявив під час зустрічі з українською діаспорою у Нью-Йорку.
Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео)

Теракти 11 вересня: гамбурзький слід пілота-смертника (відео) 13.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників там навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.

У США вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року

У США вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року 11.09.2021

Пам'ятні заходи відбулися на місці розташування зруйнованих унаслідок терористичних атак башт-близнюків у Нью-Йорку.
20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея)

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея) 11.09.2021

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі. Багато його ран за ці роки загоїлися, але шрами у міста досі глибокі.

Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому 11.09.2021

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі. Багато його ран за ці роки загоїлися, але шрами у міста досі глибокі.

Теракти 11 вересня: де навчався пілот-смертник (10.09.2021) 10.09.2021

Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.
Буревій Іда забрав життя щонайменше 46 осіб у США

Буревій "Іда" забрав життя щонайменше 46 осіб у США 03.09.2021

Щонайменше 46 осіб загинули 1-2 вересня внаслідок викликаних ураганом "Іда" злив та підтоплень на північному сході США.
Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих

Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих 02.09.2021

Жертвами негоди в Нью-Йорку стали щонайменше семеро осіб. Ще одна людина загинула в сусідньому штаті Нью-Джерсі.
Інші статті