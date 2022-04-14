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Нью-Йорк - найбільше місто в США.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Нью-Йорк". Нью-Йорк є найбільшим містом у США. Його наслення складає майже 8,5 мільйона осіб. Нью-Йорк розташовано на березі Антлантичного океану в південно-східній частині штату Нью-Йорк.
Теракти 11 вересня 2001 року багато в чому були сплановані в Гамбурзі. Троє з чотирьох пілотів-смертників декілька років там жили і навчалися. DW знайшла професора, в якого вчився терорист Мохаммед Атта. Ось що про нього пам’ятає його викладач.