"Російський" Нью-Йорк: за Трампа і проти Путіна?

На виборах президента США більшість російськомовних емігрантів з колишнього СРСР, схоже, проголосують за кандидата від республіканців Трампа. При цьому багато хто з них підтримує Україну. Репортаж із Брайтон-Біч.

Нью-Йорк, Брайтон-Біч на початку листопада 2024 року. На перший погляд - усе, як і десятки років тому: російська мова, біля метро продають пиріжки з картоплею по три долари, хачапурі по шість. Променадом із видом на Атлантичний океан гуляють жінки пенсійного віку, чоловіки на дитячому майданчику грають у шахи. "Ти розумієш, я б проголосував за кого завгодно від республіканців, але тільки не за Трампа", - емоційно каже чоловік років 50 комусь у телефон. Насправді таких, як він тут, у найвідомішому районі російських емігрантів у США, одиниці.

Переважна більшість "російських американців" у Нью-Йорку, а це сотні тисяч, причому не тільки з Росії, а з усього колишнього СРСР, давно голосує за республіканців і на виборах у вівторок, 5 листопада, поставить хрестик навпроти Дональда Трампа, впевнені співрозмовники Deutsche Welle. "Росіяни голосуватимуть за Трампа - 90 відсотків", - каже письменник і журналіст, автор книжок про російську еміграцію Олександр Геніс. - Трамп прихильник сильної руки, а росіянам це подобається".

Що хвилює "російських американців" у Нью-Йорку

А чим ще приваблює Дональд Трамп? Ніхто не хоче говорити про політику на камеру, але в бесідах не під запис багато хто говорить, що їх хвилює ситуація в економіці, нелегальна міграція і злочинність у США. Все це проблеми, на яких Трамп зосередився у своїй кампанії. Загалом настрій на Брайтон-Біч можна змалювати так: "Трамп прийде, порядок наведе". Але на запитання, яким саме має бути цей "порядок", чітко відповісти можуть не всі.

Інна Верніков - може. "Економіка і злочинність", - каже депутатка міськради Нью-Йорка від республіканців про те, що для неї найголовніше на цих виборах. Уродженка Чернівців приїхала до США підлітком, і зробила кар'єру - спочатку адвоката, тепер - політика в Брукліні. Вона каже, що "російських американців" у Нью-Йорку турбує те, що вони вважають обмеженням свобод, "соціалізмом", у чому вони звинувачують демократів і від чого вони, як вона висловлюється, втекли з СРСР.

Променад на Брайтон-Біч Фото: Roman Goncharenko/DW

Для оглядача з Європи несподіваним видається те, що багато хто у "російському Нью-Йорку" підтримує одночасно і Трампа, й Україну. Вони не бачать у цьому суперечності, хоча в самій Україні багато хто побоюється, що з приходом до влади Трамп може обмежити військову допомогу Україні. Навесні так уже було, коли частина Республіканської партії заблокувала пакет допомоги Україні в Палаті представників.

Олександр Геніс каже, що серед його знайомих багато трампістів, але він не знає "жодного путініста" - прихильника російського президента Володимира Путіна. "Один мій знайомий, пристрасний трампіст, поїхав до Києва читати лекції, щоб підтримати Україну, - каже Геніс. - Я не розумію як, адже Трамп хоче продати Україну в перший же день".

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Українські прапори на Брайтон-Біч

Інна Верніков вважає, що такі тези - "розмови", і вона вірить, що Трамп може зупинити війну. Політикиня розповідає, що особисто говорила з Трампом на початку війни РФ проти України, і що в приватній бесіді він сказав їй, що "співчуває народу України". Верніков поділяє тезу Геніса про ставлення вихідців із СРСР у Нью-Йорку до глави Кремля: "Я думаю, що більшість у російській спільноті розуміє, що Путін - тиран, диктатор і вбивця, і що він має піти".

Якщо придивитися, то на Брайтон-Біч можна помітити підтвердження цих слів. Чути українську мову, на будинках видно українські прапори, а на стовпах - наклейки проти Путіна. У місцевих супермаркетах продається кефір Ukrainian з фото київського Майдану, гербом і прапором України.

І справа не лише в біженцях, які приїхали сюди вже після повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Деякі з них, молоді сім'ї, тепер гуляють із дитячим візочком Брукліном. Справа ще й у тому, що багато хто з емігрантів на Брайтон-Біч - вихідці з Одеси - міста, яке вже третій рік живе під градом російських ракет.