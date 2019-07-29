Нормандія - регіон на півночі Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нормандія".

Нормандія - регіон на півночі Франції. Узбережжя Нормандії привертає до себе особливу увагу туристів через свої білі крейдяні скелі. Наступним туристично привабливим об'єктом є острів Мон-Сен-Мішель, на якому розташоване однойменне абатство. Під час Другої світової війни 6 червня 1944 року на нормандське узбережжя висадились американські, британські та канадські війська, відкривши західний фронт антигітлерівської коаліції в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.