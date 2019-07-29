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Нормандія - регіон на півночі Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нормандія".
Нормандія - регіон на півночі Франції. Узбережжя Нормандії привертає до себе особливу увагу туристів через свої білі крейдяні скелі. Наступним туристично привабливим об'єктом є острів Мон-Сен-Мішель, на якому розташоване однойменне абатство. Під час Другої світової війни 6 червня 1944 року на нормандське узбережжя висадились американські, британські та канадські війська, відкривши західний фронт антигітлерівської коаліції в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
У промові з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії президент Франції Еммануель Макрон закликав підтримувати "альянс вільних народів", захищати спільні цінності та розповів Дональду Трампу про велич Америки.
Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.
Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.