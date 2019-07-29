Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Нормандія

Нормандія - регіон на півночі Франції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нормандія".

Нормандія - регіон на півночі Франції. Узбережжя Нормандії привертає до себе особливу увагу туристів через свої білі крейдяні скелі. Наступним туристично привабливим об'єктом є острів Мон-Сен-Мішель, на якому розташоване однойменне абатство. Під час Другої світової війни 6 червня 1944 року на нормандське узбережжя висадились американські, британські та канадські війська, відкривши західний фронт антигітлерівської коаліції в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео) 29.07.2019

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - Європа у фокусі (29.07.2019)

Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - "Європа у фокусі" (29.07.2019) 29.07.2019

Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
Макрон нагадав Трампу про необхідність зберегти альянс вільних народів

Макрон нагадав Трампу про необхідність зберегти "альянс вільних народів" 06.06.2019

У промові з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії президент Франції Еммануель Макрон закликав підтримувати "альянс вільних народів", захищати спільні цінності та розповів Дональду Трампу про велич Америки.
Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому

Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому 06.06.2019

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.
Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було

Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було 06.06.2019

Радянські джерела рідко згадують значущість "Дня Д" для Другої світової війни. Проте саме в цей день союзницькі війська поклали початок новому післявоєнному світовому ладу та звільненню Європи.
Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 06.06.2019

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.
Західні лідери відзначили 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії

Західні лідери відзначили 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії 05.06.2019

У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії.
Олланд назвав захоплення заручників у Нормандії терактом

Олланд назвав захоплення заручників у Нормандії терактом 26.07.2016

На трагедію, що сталась на півночі Франції, також відреагував Папа Римський Франциск, який засудив усі форми ненависті та закликав до молитви. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

Захоплення заручників у Франції: нападники, ймовірно, причетні до ІД (26.07.2016) 26.07.2016

Поліція вбила двох озброєних нападників, які захопили заручників у церкві на півночі Франції. Один заручник загинув.
Порошенко та Путін можуть зустрітись 16-17 жовтня в Мілані

Порошенко та Путін можуть зустрітись 16-17 жовтня в Мілані 09.10.2014

Президенти України та Росії можуть провести переговори наступного тижня в Мілані. Імовірність перемовин за участі посередників із ЄС підтвердили в Києві та Москві.

"Геофактор": тиждень України у світовій політиці (06.06.2014) 09.06.2014
Європейська преса: Порошенко дав українцям надію

Європейська преса: Порошенко дав українцям надію 08.06.2014

Європейські газети коментують вступ Петра Порошенка на посаду президента України та дають оцінки його першого прямого контакту з Володимиром Путіним. Перед новим президентом безліч викликів, констатують коментатори.

Чому ветерани на Заході шанують 6 червня 07.06.2014

Цю історичну дату незаслужено обділяли увагою в радянських підручниках. А от у Західній Європі та Північній Америці важко знайти людину, яка б не знала про 6 червня - день висадки союзників у Нормандії, або, як його називають у Європі, "дня Д".
Обама і Путін розійшлися в різні боки на фотографуванні у Франції

Обама і Путін розійшлися в різні боки на фотографуванні у Франції 06.06.2014

Путін і Обама розійшлися, займаючи місця на груповій фотографії учасників урочистостей з нагоди 70-річчя висадки союзників у Нормандії. І російський, і американський президенти позували у першому ряду.
Путін і Порошенко розповіли подробиці своєї першої зустрічі

Путін і Порошенко розповіли подробиці своєї першої зустрічі 06.06.2014

Президент Росії Путін заявив про необхідність негайного припинення АТО на Донбасі. Порошенко ж очікує від Москви визнання результатів виборів та радий тому, що діалог розпочався.
Обама Путіну: Зниження напруження в Україні або подальша міжнародна ізоляція Росії

Обама Путіну: Зниження напруження в Україні або подальша міжнародна ізоляція Росії 06.06.2014

Президенти США та Росії провели коротку неформальну розмову на урочистостях у Франції. Путін та Обама висловилися за необхідність якнайшвидшого припинення насильства і воєнних дій в Україні.
Інші статті