Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі

Слідство у справі про катастрофу пасажирського літака Boeing", збитого ракетою в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, виступило з новими звинуваченнями на адресу Росії і проросійських сепаратистів на Сході України. Міжнародна слідча група (JIT) у четвер, 14 листопада, опублікувала записи перехоплених розмов, які, як вважає JIT, вели лідери сепаратистів і високопоставлені російські чиновники і військові. DW зробила основні висновки з публікації слідства:

Висновок 1. Докази стосуються контролю над сепаратистами з Москви

Зміст телефонних переговорів покликаний показати, що вплив Росії поширювався "на адміністративні, фінансові та військові питання" в самопроголошеній "Донецькій народній республіці (ДНР)", зазначається в повідомленні JIT. У липні 2014 року керівництво "ДНР", пишуть слідчі, практично щодня зідзвонювалося з представниками Росії.

Ось як звучить оприлюднена перехоплена розмова за участю тодішнього "прем'єр-міністра ДНР" Олександра Бородая від 3 липня 2014 року: "Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси виключно однієї держави - Російської Федерації. Ось, власне, і все".

Зв'язки, судячи з оприлюднених записів, налагоджувалися між сепаратистами і Москвою як державними каналами - ФСБ, ГРУ, адміністрація президента РФ, так і за неофіційними - наприклад, через російського бізнесмена Костянтина Малофеєва.

Висновок 2. Нове у звинуваченнях проти Кремля

Телефонні перехоплення сепаратистів з "ДНР" і "ЛНР" і російських військових раніше вже публікувала, наприклад, Служба безпеки України (СБУ). Звинувачення на адресу Москви в тому, що російська сторона фактично керує подіями в сепаратистських регіонах України, не нові.

Нове в іншому: звинувачення висунуті прокурорами, які направлять записи опублікованих телефонних переговорів в місцевий суд в Гаазі. Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing, що летів рейсом MH17 17 липня 2014 року, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Висновок 3. Сурков як фігурант кримінальної справи про збитий MH17

Слідчі ще в червні процитували телефонну розмову між помічником президента РФ Владиславом Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Тепер оприлюднені нові записи переговорів за участю високопоставленого кремлівського чиновника, який став фігурантом кримінальної справи в Нідерландах.

В перехоплених розмовах виринають і імена, які в справі раніше не фігурували. Новим підозрюваним, ймовірно, є "генерал Володимир Іванович з ФСБ", який, згідно з перехопленою розмовою, дав дозвіл на розміщення неназваних озброєнь на українській території. Слідчі JIT просять про допомогу в його ідентифікації.

Висновок 4. У публікації немає прямого зв'язку зі збитим Boeing

В опублікованих переговорах мова не йде безпосередньо ні про зенітно-ракетний комплекс "Бук", ні про катастрофу Boeing. Опубліковані записи покликані свідчити про тісні контакти між керівництвом сепаратистських регіонів і керівництвом Росії.

Їхню публікацію JIT пояснила тим, що слідство сподівається "отримати додаткові відомості про те, хто віддавав накази Бородаю, обвинуваченому Гіркіну, іншим керівникам "ДНР" і екіпажу ЗРК "Бук" влітку 2014 року".

Міжнародна слідча група раніше заявляла, що не обов'язково обмежиться висуненням звинувачень трьом раніше названим росіянам і громадянину України.

Нагадаємо, на лаві підсудних повинні опинитися колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот). Суд відбудеться, найімовірніше, без участі обвинувачених.

Дивитись відео 00:56 Поділитись Справа MH17: у новому записі бойовиків фігурує Шойгу (14.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3T3Rb Справа MH17: у новому записі бойовиків фігурує Шойгу (14.11.2019)