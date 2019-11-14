 Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2019

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Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі

Міжнародна слідча група, яка розслідує справу про катастрофу літака Boeing, що летів рейсом MH17, оприлюднила записи телефонних розмов сепаратистів зі Сходу України з військовими РФ і чиновниками Кремля.

Уламки збитого в небі над Донбасом Boeing

Уламки збитого в небі над Донбасом Boeing

Слідство у справі про катастрофу пасажирського літака Boeing", збитого ракетою в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, виступило з новими звинуваченнями на адресу Росії і проросійських сепаратистів на Сході України. Міжнародна слідча група (JIT) у четвер, 14 листопада, опублікувала записи перехоплених розмов, які, як вважає JIT, вели лідери сепаратистів і високопоставлені російські чиновники і військові. DW зробила основні висновки з публікації слідства:

Висновок 1. Докази стосуються контролю над сепаратистами з Москви

Зміст телефонних переговорів покликаний показати, що вплив Росії поширювався "на адміністративні, фінансові та військові питання" в самопроголошеній "Донецькій народній республіці (ДНР)", зазначається в повідомленні JIT. У липні 2014 року керівництво "ДНР", пишуть слідчі, практично щодня зідзвонювалося з представниками Росії.

Ось як звучить оприлюднена перехоплена розмова за участю тодішнього "прем'єр-міністра ДНР" Олександра Бородая від 3 липня 2014 року: "Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси виключно однієї держави - Російської Федерації. Ось, власне, і все".

Зв'язки, судячи з оприлюднених записів, налагоджувалися між сепаратистами і Москвою як державними каналами - ФСБ, ГРУ, адміністрація президента РФ, так і за неофіційними - наприклад, через російського бізнесмена Костянтина Малофеєва.

Висновок 2. Нове у звинуваченнях проти Кремля

Телефонні перехоплення сепаратистів з "ДНР" і "ЛНР" і російських військових раніше вже публікувала, наприклад, Служба безпеки України (СБУ). Звинувачення на адресу Москви в тому, що російська сторона фактично керує подіями в сепаратистських регіонах України, не нові.

Нове в іншому: звинувачення висунуті прокурорами, які направлять записи опублікованих телефонних переговорів в місцевий суд в Гаазі. Кримінальний процес у справі про катастрофу Boeing, що летів рейсом MH17 17 липня 2014 року, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Висновок 3. Сурков як фігурант кримінальної справи про збитий MH17

Слідчі ще в червні процитували телефонну розмову між помічником президента РФ Владиславом Сурковим і тодішнім "прем'єром" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександром Бородаєм. Тепер оприлюднені нові записи переговорів за участю високопоставленого кремлівського чиновника, який став фігурантом кримінальної справи в Нідерландах.

В перехоплених розмовах виринають і імена, які в справі раніше не фігурували. Новим підозрюваним, ймовірно, є "генерал Володимир Іванович з ФСБ", який, згідно з перехопленою розмовою, дав дозвіл на розміщення неназваних озброєнь на українській території. Слідчі JIT просять про допомогу в його ідентифікації.

Висновок 4. У публікації немає прямого зв'язку зі збитим Boeing

В опублікованих переговорах мова не йде безпосередньо ні про зенітно-ракетний комплекс "Бук", ні про катастрофу Boeing. Опубліковані записи покликані свідчити про тісні контакти між керівництвом сепаратистських регіонів і керівництвом Росії.

DW.COM

Депутати парламенту Нідерландів одностайно підтримали звернення до уряду з вимогою розслідувати роль України у трагедії рейсу MH17. (09.10.2019)

Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим. (14.11.2019)

Їхню публікацію JIT пояснила тим, що слідство сподівається "отримати додаткові відомості про те, хто віддавав накази Бородаю, обвинуваченому Гіркіну, іншим керівникам "ДНР" і екіпажу ЗРК "Бук" влітку 2014 року".

Міжнародна слідча група раніше заявляла, що не обов'язково обмежиться висуненням звинувачень трьом раніше названим росіянам і громадянину України.

Нагадаємо, на лаві підсудних повинні опинитися колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот). Суд відбудеться, найімовірніше, без участі обвинувачених.

Дивитись відео 00:56

Справа MH17: у новому записі бойовиків фігурує Шойгу (14.11.2019)

  • MH17 був збитий російським Буком

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    MH17 був збитий російським "Буком"

    Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Маршрут Бука

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Маршрут "Бука"

    Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.

  • Місце запуску ракети

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Місце запуску ракети

    Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.

  • Альтернативні версії

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Альтернативні версії

    Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.

  • Винні особи

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Винні особи

    На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.

  • Слідство шукає свідків

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Слідство шукає свідків

    На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.

  • Розслідування Bellingcat

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Розслідування Bellingcat

    Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.

  • Російська версія

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Російська версія

    У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".

    Автор: Наталія Мехед


DW.COM

Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

Проміжний звіт Міжнародної слідчої комісії, яка розслідує причини катастрофи рейсу MH17, пролив нове світло на причини трагедії. Що до цього часу вдалося дізнатися? (10.10.2016)  

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