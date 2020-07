Новий вірус свинячого грипу. Чи загрожує світу ще одна пандемія?

Китайські вчені з університетів Пекіна і Шаньдуна провели дослідження серед місцевих свинарів, щоб встановити наскільки висока нині загроза зараження людини свинячим грипом. Як показали результати дослідження, кожен десятий працівник свинарень заразився вірусом G4 H1N1. Але до нової хвилі свинячого грипу це не призвело.

Проте вчені застерігають, що "систематичне спостереження за вірусами, виявленими у свиней, дуже важливе для того, щоб запобігти потенційній пандемії та підготуватися до неї". А власники свинарень або працівники на підприємствах з випуску м'ясної продукції, повинні проходити медичне обстеження, рекомендують автори дослідження.

Що кажуть учені про новий вірус свинячого грипу?

Результати цього дослідження були опубліковані 29 червня в американському журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), що є офіційним виданням Національної академії наук США.

Після публікації американський вчений, біолог з Університету Вашингтона Карл Бергстром написав у своєму Twitter, що новий штам вірусу, який викликає свинячий грип G4 H1N1, до пандемії не призведе.

"Ніщо не вказує на те, що G4 H1N1 передається від людини до людини. Хоча цей вірус поширюється у світі вже впродовж п'яти років", - обґрунтував свої висновки Бергстром.

Однак учених непокоїть те, що новий вірус містить у собі деякі гени, що роблять його "кандидатом для виникнення пандемії". Новий вірус G4 H1N1 споріднений з уже відомим вірусом свинячого грипу H1N1, що у 2009 році поширився по всьому світу, а також з пташиним грипом.

У період з 2011 по 2018 роки, після того, як ВООЗ оголосила про те, що пандемія свинячого грипу офіційно завершилася, китайські вчені проводили тестування свиней в 10 провінціях країни й змогли виявити 179 штамів вірусу свинячого грипу та ізолювати їх.

У 2016 році вчені встановили, що новий вірус G4 H1N1 домінує в свиней. Але вони виявили й те, що цей вірус може розмножуватися в дихальних шляхах людини. Після проведених на тхорах експериментів, стало зрозуміло, що цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом і викликає інфекційні захворювання.

Чим вірус свинячого грипу небезпечний для людини?

У людини, яка перехворіла на інші види грипу, не виробляється імунітет проти свинячого грипу. Вчені провели серологічне тестування 338 осіб, пов'язаних зі свинарством, на наявність в організмі вірусу. У 10,4 відсотка з них вірус виявили. Серед усього населення Китаю новий вірус свинячого грипу G4 H1N1 був виявлений у 4,4 відсотка. Але, як наголошують вчені, це ще не доказ того, що вірус передається від людини до людини.

Побоювання вчених викликає той факт, що новий вірус може мутувати й стати небезпечним для людини. У зв'язку з цим професор ветеринарії з Кембриджського університету Джеймс Вуд вказує на те, що саме дикі тварини, які також можуть жити й у домашніх умовах, і чиє м'ясо люди вживають в їжу, можуть стати джерелом поширення вірусів, здатних спричинити пандемію.