ВООЗ знову відряджає експертів до Китаю через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) найближчими днями спрямує групу експертів до Китаю з метою пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2. "Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, у тому числі - як почався спалах", - пояснив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок, 29 червня. Він однак не уточнив, у чому саме полягатиме місія групи. ВООЗ вже кілька тижнів намагається домогтися від Китаю залучення її експертів до вивчення походження вірусу.

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Пандемія захворювання COVID-19, що спричиняється новим коронавірусом, оголила "кращі і гірші якості людства", наголосив Гебреєсус. Він згадав "зворушливі приклади стійкості, винахідливості, солідарності та доброти", а також "стигматизацію і дезінформацію, що викликать занепокоєння".

Пандемія на глобальному рівні лише набирає обертів, зазначив гендиректор ВООЗ. При цьому багато країн добилися прогресу в боротьбі з інфекцією, додав Гебреєсус. Він закликав не втрачати надію.

Спалах захворювання COVID-19 стався в Китаї наприкінці 2019 року. До цього часу вірус SARS-CoV-2 виявлений у понад 10,3 мільйона жителів планети, понад 506 тисяч людей померли від наслідків спричиненої ним хвороби. Найбільше заражень (2,5 мільйона) і летальних випадків (близько 126 тисяч) зареєстровано у США.