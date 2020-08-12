 Не лише в Мінську: як протестують після виборів у регіонах Білорусі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.08.2020

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Європа

Не лише в Мінську: як протестують після виборів у регіонах Білорусі

Невдоволення офіційними результатами президентських виборів у Білорусі та усією виборчою кампанією переросло в протести не лише в столиці, але й в провінції. Її жителі теж виходять на вулиці.

Акція протесту в Бресті

Акція протесту в Бресті

Уже ввечері 9 серпня одразу після закриття виборчих дільниць у Бресті та райцентрах регіону люди почали збиратися на головних площах своїх міст, намагаючись висловити своє обурення попередніми результатами президентських виборів, оголошеними Центрвиборчкомом Білорусі.

Замість свята - на барикади

У Бресті співробітники правоохоронних органів передбачливо перекрили усі підходи до площі Леніна, встановивши турнікети та обмеживши рух транспорту на розташованих поблизу вулицях. Однак сотні жителів Бреста з білими стрічками на руці (розпізнавальний знак прихильників альтернативної кандидатки в президенти Світлани Тихановської) зібралися в іншому місці - на пішохідній вулиці Радянській. При цьому атмосфера швидше нагадувала святкову, ніщо не віщувало безладів.

Незабаром туди прибули міліціонери у бойовому спорядженні зі щитами, відбулися перші сутички з демонстрантами. Подальші сутички, що супроводжувалися перекриттям вулиць в центрі міста, тривали впродовж декількох годин. Демонстранти у протистоянні з ОМОНом використовували палки, каміння та пляшки. 

Сутички демонстрантів з міліцією в центрі Бреста

Сутички демонстрантів з міліцією в центрі Бреста

Ще жорсткіше розвивалися події в Бресті через добу - ввечері 10 серпня, коли міліція неодноразово застосовувала світлошумові гранати. У відповідь демонстранти намагалися спорудити на проспекті Машерова барикади із бетонних лавок. Точну кількість затриманих за ці дві доби правоохоронні органи не називають. За даними правозахисників, йтися може про понад півсотню осіб, які чекають на суди в ізоляторах Бреста та сусідніх райцентрів.

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Порушення домовленостей призвело до сутичок після голосування

Якщо акції протесту в Бресті були очікуваними, то масовий вихід на вулиці жителів невеликих міст, схоже, став сюрпризом для місцевої влади. Наприклад, через протистояння демонстрантів з працівниками міліції біля будівлі держвиконкому у Барановичах місцева виборча комісія у ніч після виборів призупинила роботу до ранку.

Про ситуацію в Пінську прес-центр МВС Білорусі згадав окремо, повідомивши, що в цьому місті "група агресивно налаштованих громадян із використанням загострених кілків, прутів, каміння та арматури спробувала організувати напад на працівників міліції".

Міліція неодноразово застосовувала проти учасників протестів світлошумові гранати

Міліція неодноразово застосовувала проти учасників протестів світлошумові гранати

За версією Сергія, одного з місцевих жителів, учасники протестів були налаштовані мирно та сподівалися отримати від влади запевнення, що голоси на виборах підрахують чесно. Декількох демонстрантів пустили для перемовин у міськвиконком. "З міліцією була домовленість, що ніхто нікого не зачіпає: люди співали пісні Цоя, хлопали в долоні, скандували гасла "Свободу!" та "Живе Білорусь!", запалювали ліхтарики, а підлітки розгорнули великий портрет Лукашенка з підписом "Ти не мій президент", - пояснив Сергій.

Однак тоді прибули додаткові сили ОМОНу та демонстрантів взяли в кільце, після чого почалися сутички. Щоб чинити опір міліції, жителі Пінська розібрали лавки та огородження клумб. Постраждалі були з обох боків, але дані про це місцеві медзаклади не розголошують.

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Відголосок виборів у білоруській глибинці: стрілянина та запах пороху

Ще більш дивовижні події розгорталися у зовсім невеличких містах брестської області. Для 50-тисячного Кобрина, куди під час виборчої кампанії кандидати в президенти не доїхали, вихід на центральну площу кількох сотень осіб став справжньою сенсацією.

Як розповіла місцева жителька Катерина, що працює в галузі охорони здоров'я, якщо ввечері після виборів усе було відносно спокійно, то через добу, 10 серпня, ОМОН вирішив розігнати людей із використанням світлошумових гранат і не лише. "Було дуже страшно, було чути звуки стрілянини, відчувався запах пороху, а люди не могли зрозуміти, чому міліція поводиться так агресивно", - ділиться враженнями жителька Кобрина.

Десятки осіб вийшли ввечері після завершення голосування на площу іще в одному райцентрі - Івацевичах. Люди стояли мовчки (без гасел, плакатів чи прапорів), однак збоку правоохоронців почали звучати заклики розійтися та виконати законні вимоги працівників міліції.

"От ви хочете якоїсь поваги, але ж її треба заслужити", - вступив один з учасників протестів у дискусію з міліціонерами. Це завершилося затриманням кількох людей, але ввечері 10 серпня на ту ж площу в Івацевичах вийшло ще більше людей. Як наслідок, центр міста перекрили, на прилеглих вулицях вишикувались автозаки та почала з'являтися інформація про нові затримання.

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Коли система дає збій

Журналіст Іван Дунаєв вважає, що таку активність жителів білоруської провінції передбачити було неможливо. "Виборча кампанія стала лише приводом. Люди виходять на вулиці, висловлюючи своє ставлення до того, що відбувається у Білорусі, та втративши надію, що їх почує місцева влада".

Дунаєв каже, що система держуправління у Білорусі, коли виконавча влада на місцях не обирається народом, а призначається президентом, показала свою очевидну неефективність. Як наслідок, замість представників райвиконкомів люди бачать на площах лише силові структури. При цьому останні дні показали, що навіть за фактичної відсутності доступу до інтернету зростає самоорганізація громадян та пошук ними альтернативних джерел отримання та поширення інформації.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


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