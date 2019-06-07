 Нештатна ситуація під час випробування CST-100 Starliner від Boeing - НАСА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нештатна ситуація під час випробування CST-100 Starliner від Boeing - НАСА

Запущений раніше з космодрому на мисі Канаверал космічний корабель CST-100 Starliner корпорації Boeing не зміг вийти на задану орбіту через відмову двигунів, повідомили в НАСА.

CST-100 Starliner від Boeing

CST-100 Starliner від Boeing покликаний покласти край нинішньої залежності США від Росії в пілотованих польотах до МКС

Під час випробування новітнього американського космічного корабля CST-100 Starliner від корпорації Boeing сталася нештатна ситуація. Попри проведений у п'ятницю, 20 грудня, успішний пуск ракети-носія Atlas 5 з космодрому на мисі Канаверал та вихід апарата на низьку опорну навколоземну орбіту, у Starliner відмовили двигуни.

Унаслідок технічної несправності, космічний корабель не зміг вийти на орбіту Міжнародної космічної станції (МКС), необхідну для його стикування зі станцією, повідомили в Національному управлінні з аеронавтики й дослідження космічного простору (НАСА).

Згодом керівник НАСА Джим Брайденстайн зазначив у дописі в соцмережі Twitter, що його відомство працює "над проблемою".

Нинішній політ космічного корабля CST-100 Starliner став дебютним, тож його проводять у безпілотному режимі. Корпорація Boeing разом з космічною компанією підприємця Ілона Маска SpaceX з 2014 року розробляє пілотовані космічні апарати для доставки американських астронавтів на МКС. За цією програмою, SpaceX уперше випробувала свій апарат Crew Dragon ще в березні 2019 року. Тодішній пуск був так само безпілотним.

Залежність від Росії

Програми Crew Dragon та CST-100 Starliner - ключові для відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми "Спейс шаттл" в 2011 році.

З 2011 року НАСА платить Росії за транспортування апаратами "Союз" американських астронавтів до МКС. Плата за "космічне таксі" - понад 80 мільйонів доларів США на одну особу.

У квітні 2014 року в розпал хвилі критики з боку США та країн Заходу щодо неприпустимості анексії Росією Криму, тодішній віце-прем'єр Росії, а нинішній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін порекомендував Заходу "батутом" доставляти астронавтів на МКС, якщо той не співпрацюватиме з РФ у цій галузі.

Саме для припинення залежності від Росії, 2014 року НАСА уклало контракти з компаніями SpaceX і Boeing, щоб ті розробили американські пілотовані космічні кораблі.

  • Infografik Sonnensystem

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Вісім чи дев'ять планет?

    За наявними даними, наша Сонячна система налічує вісім чи дев'ять планет - усе залежить від того, кого запитати, адже деякі експерти до них відносять і Плутон, хоч ще 2006 року Міжнародний астрономічний союз (МАС) позбавив це небесне тіло статусу планети. Перше зображення поверхні карликової планети вчені отримали 2015 року. Але милуватися найпершими фото небесних тіл земляни могли ще 1960 року.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Меркурій

    Міжпланетна космічна станція "Марінер-10" вирушила до Меркурія 1973 року. З усіх планет Сонячної системи саме Меркурій розташований найближче до нашого Сонця. Ось це фото поверхні Меркурія, що напрочуд нагадує поверхню Місяця, космічний зонд відзняв у березні 1974 року. Відстань від Меркурія до Сонця становить від 46 до 70 мільйонів кілометрів, бо його орбіта - не ідеальне коло.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Венера

    5 лютого 1974 року "Марінер-10" зробив ось цей знімок великим планом сусідки Меркурія - Венери. Кольори на фото були посиленні НАСА, аби рельєфно зобразити помережану хмарами атмосферу Венери. Адже планета огорнена густим серпанком хмар, утворених двоокисом вуглецю. На шляху до Венери антена міжпланетної космічної станції діяла небездоганно. На додачу зонд втратив багато палива.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Земля

    Перше одержане з космосу фото, де нашу планету видно цілком, зробили камери космічного апарата "Лунар орбітер-1". Це сталося в серпні 1966 року, тобто три роки до того, як перша людина ступила на поверхню Місяця. Від останнього видно на цьому знімку на передньому плані його тінь. Знімок був частиною цілої серії таких фотографій, що мали стати в пригоді при підготовці висадки астронавтів на Місяць.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Марс

    Цей знімок великим планом сусідньої до нас планети - перша світлина поверхні іншої планети, відзнята космічним зондом. 15 липня 1965 року її відзняли камери міжпланетної космічної станції "Марінер-4". Вчені, які сподівалися побачити моря, долини та гори, були розчаровані - на фото видно лише схожі на місячний ландшафт кратери. Видання New York Times написало тоді: "Марс, ймовірно, мертва планета".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Юпітер

    19 листопада 1973 року фотокамера космічного зонду "Піонер-10" відзняла першу фотографію Юпітера з відстані 130 тисяч кілометрів. А ось космічний апарат "Юнона" робить обліт навколо нього на віддалі лише 5 тисяч кілометрів. З екваторіальним діаметром у майже 143 тисячі кілометрів Юпітер - найбільша планета Сонячної системи. Його маса вдвічі перевищує масу всіх інших планет системи разом узятих.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Сатурн

    Перше зображення цієї планети-гіганта та його відомих кілець зробив 31 серпня 1979 року запущений після "Піонера-10" космічний апарат "Піонер-11". Це була небезпечна місія. Приміром, коли зонд пролітав крізь зовнішні кільця Сатурна, він ледве не зіштовхнувся з одним із двох відкритих ним супутників планети. Угорі зліва світлини видніє один із них - Титан.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Уран

    На одному з перших зображень Урана, які одержали вчені, видно його кільця. Зонд "Вояжер-2" відзняв цей знімок у 1986 році. На Урані панують температури до мінус 221 градусів за Цельсієм, тож він є найхолоднішою планетою нашої Сонячної системи. Вченим довелося з Землі повторно лагодити камеру зонда, яка вийшла з ладу під час прольоту космічного апарата поблизу Урана.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Нептун

    Камера "Вояжера-2" передала на Землю і перші зображення планети Нептун. Це відбулося у серпні 1989 року. Вченим відомо, що ця планета має чотири хмарних зони. Для тих, хто не визнає Плутон за планету, Нептун є найбільш віддаленою від Сонця планетою. Відстань від Нептуна до нашого центрального світила становить 4,5 мільярда кілометрів, тобто в 30 разів більше, ніж відстань від Сонця до Землі.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

    Плутон

    Факт позбавлення Плутона статусу планети не применшив захвату науковців та аматорів, коли НАСА оприлюднило 13 липня 2015 року перші фото великим планом поверхні цього небесного тіла. Космічний апарат "Нові горизонти" подолав задля цього зображення 4,88 мільярда кілометрів, долетівши до одного з найбільш віддалених куточків Сонячної системи.

    Автор: Карла Бляйкер, Валерій Сааков


Дивитись відео 01:30

Звалище на орбіті: як людство космос засмічує (28.01.2019)

DW.COM

Аварія російської ракети при запуску "Союзу": екіпаж приземлився в Казахстані

При запуску космічного корабля "Союз" відбулося аварійне відключення двигунів другого ступеня ракети-носія. Екіпаж корабля не постраждав і приземлився в Казахстані. (11.10.2018)  

Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС

НАСА та компанія SpaceX підтвердили успішне стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією. (03.03.2019)  

SpaceX успішно запустила свій перший космічний корабель Crew Dragon

У НАСА вважають успішний пуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX ключовим кроком до відновлення пілотованих космічних польотів з території США після закриття програми "Спейс Шаттл". (02.03.2019)  

Космічний корабель Crew Dragon приводнився в Атлантиці

Після п'ятиденного польоту у складі Міжнародної космічної станції космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска здійснив успішну посадку у 200 милях від узбережжя Флориди. (08.03.2019)  

Міжпланетне фотосафарі Сонячною системою

З 1960-х років Сонячну систему досліджують космічні зонди, фотографуючи планети. DW пропонує добірку найперших фотографій Венери, Марса та інших планет. (04.10.2016)  

Аудіо й відео до теми

Звалище на орбіті: як людство космос засмічує (28.01.2019)  

Також за темою

Internationalen Raumstation ISS

НАСА планує з 2020 року відкрити МКС для туристів 07.06.2019

Тим, хто забажає відпочити місяць на орбіті, доведеться викласти як мінімум 58 мільйонів доларів США. Доправляти космічних туристів до МКС будуть американські пілотовані кораблі.

Screenshot - SpaceX Dragon auf dem Weg zur ISS

Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС 03.03.2019

НАСА та компанія SpaceX підтвердили успішне стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією.

USA Cape Canaveral Start der SpaceX Falcon 9 Rakete

SpaceX успішно запустила свій перший космічний корабель Crew Dragon 02.03.2019

У НАСА вважають успішний пуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX ключовим кроком до відновлення пілотованих космічних польотів з території США після закриття програми "Спейс Шаттл".

Реклама

Докладно

default

Ізоляція замість кастрації

В Україні посилюють відповідальність за злочини проти неповнолітніх на сексуальному підґрунті.  

Україна - головий маршрут постачання газу з Росії до ЄС

Що буде, якщо транзит газу до ЄС через Україну припиниться

Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  