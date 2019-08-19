Нетаньяху пропонує розширити угоду про вільну торгівлю з Україною

Візит до Києва ізраїльського глави уряду Беньяміна Нетаньяху без перебільшення можна назвати знаковим, адже вперше за останні 20 років прем'єр-міністр Ізраїлю прибув до України.

В Києві Нетаньяху мав дуже насичений графік зустрічей. У понеділок, 19 серпня, після прибуття до Києва він провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі між лідерами двох держав були підписані двосторонні міжурядові угоди зі співпраці в галузях сільського господарства, IТ-сектора, енергетики, харчової промисловості, фармацевтики і транспорту.

Нетаньяху привітав ратифікацію Україною у липні угоди про вільну торгівлю з його країною. Він пообіцяв, що після виборів до Кнесету ізраїльська сторона також ратифікує цю угоду. А також додав, що її дія буде розширена ще й на сферу послуг. Особливе зацікавлення в ізраїльського гостя викликала перспектива поєднання зусиль двох держав у розвитку IТ-сектора та спільних наукових дослідженнях. Він зазначив, що ізраїльські компанії вже співпрацюють з понад 50 тисячами українських програмістів та науковців і що відкриття відповідних центрів в обох державах спроможне значно посилити цей потенціал.

Вирішення проблеми з візами

Прем'єр Ізраїлю зазначив, що тісна двостороння співпраця між правоохоронцями двох держав вже дозволила врегулювати болісну проблему відмов українцям на в'їзд до його країни в межах безвізового режиму. За статистикою Державної прикордонної служби України, 4,5 тисячі громадян України отримали відмову у перетині кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українців не пропустили в 2018 році, а зараз, за ​​півроку 2019 року, відвідати Ізраїль не змогли 2,5 тисячі українців.

Водночас минулого року в Україну не змогли потрапити 220 ізраїльтян, а цього року - 716 громадян Ізраїлю. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, від 24 липня жодної відмови з української сторони не було.

Спільна історична пам'ять і безпека

Президент України Зеленський подякував Нетаньяху за підтримку Ізраїлем українського суверенітету і територіальної цілісності після незаконної анексії Криму Росією і спалаху війни на Донбасі. "Ми почали з питання, в якому наші ізраїльські друзі розуміють краще за інших - це питання війни і безпеки ... Нам як державі є чому вчитися в Ізраїлю, особливо в питаннях безпеки і оборони. І ми обов'язково будемо це робити", - сказав Зеленський.

Беньямін Нетаньяху та Володимир Зеленський

Він також заявив про спільну історію двох держав. Він наголосив, що обидва народи пережили минулого століття найбільші катастрофи - Голодомор і Голокост. "Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - заявив Зеленський на спільному з Нетаньяху брифінгу. А під час меморіальної церемонії в Бабиному Яру додав, що за різними оцінками тут 78 років тому були вбиті нацистами від 70 до 200 тисяч людей, "переважну більшість яких складали євреї".

Обидва лідери засудили біля спорудженого на місці цих злочинів пам'ятного знаку - Менори - ксенофобію і антисемітизм. "Україна й Ізраїль крокують разом нога в ногу. Ми пам'ятаємо ті трагедії, що вже сталися, і разом ми пророкуємо гарне майбутнє. Але понад усе ми просимо і далі шанувати пам'ять Бабиного Яру і пам'ятати цю трагедію, щоби вона ніколи не повторилася знову", - заявив Нетаньяху. Він також запросив Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом.