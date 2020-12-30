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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Незаконне збагачення".
В Україні в 2019 році навколо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення розгорілась суперечка. Конституційний суд України визнав цю статтю такою, що суперечить основному закону країни. Запровадження покарання за незаконне збагачення було серед передумов безвізового режиму між Україною та країнами ЄС, а також передумовою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через рішення КСУ уникнути відповідальності можуть майже 3 тисячі чиновників, проти яких ведуть справи НАЗК, НАБУ, ДБР та інші правоохоронні органи. Про наслідки голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю DW.
В Україні знову каратимуть чиновників за незаконне збагачення. Великі необґрунтовані статки потягнуть на кримінальну статтю, а менші - на конфіскацію. Чим новий закон, підписаний Володимиром Зеленським, відрізняється від старого часів Петра Порошенка?
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.