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Незаконне збагачення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Незаконне збагачення".

В Україні в 2019 році навколо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення розгорілась суперечка. Конституційний суд України визнав цю статтю такою, що суперечить основному закону країни. Запровадження покарання за незаконне збагачення було серед передумов безвізового режиму між Україною та країнами ЄС, а також передумовою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021? (відео)

Продаж землі, подорожчання, електронні рецепти: що зміниться для українців у 2021? (відео) 30.12.2020

Земельна реформа, українська мова у сфері послуг, суди по-новому, а також вакцинація та електронні рецепти. DW про головні зміни, які принесе українцям 2021 рік.

"КСУ вчинив конституційний переворот" - голова НАЗК Новіков (04.11.2020) 04.11.2020

Через рішення КСУ уникнути відповідальності можуть майже 3 тисячі чиновників, проти яких ведуть справи НАЗК, НАБУ, ДБР та інші правоохоронні органи. Про наслідки голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю DW.

Протести під стінами КСУ: "Повторення історії неможливе" (30.10.2020) 30.10.2020

"Ми вийшли на акцію, аби показати, що повторення історії неможливе". У напрямку суду летіли презервативи й димові шашки. Це - реакція на спробу КСУ заблокувати антикорупційні реформи.

НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ

НАЗК закриває реєстр декларацій через скандальне рішення КСУ 28.10.2020

Голова НАЗК назвав рішення КС поверненням України в 1991 рік, коли взагалі в принципі не існувало антикорупційного законодавства.
КСУ скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації

КСУ скасував кримінальну відповідальність за неправдиві декларації 28.10.2020

КС визнав неконституційними низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Судді КСУ поскаржилися Зеленському на тиск з боку НАБУ і НАЗК

Судді КСУ поскаржилися Зеленському на тиск з боку НАБУ і НАЗК 28.10.2020

Судді Конституційного Суду України звернулися до президента, спікера Ради та прем'єра у зв'язку з тиском на суд з боку НАБУ, НАЗК та окремих політиків.
НАЗК: судді КСУ прийняли рішення у справі про незаконне збагачення у власних інтересах

НАЗК: судді КСУ прийняли рішення у справі про незаконне збагачення у власних інтересах 28.10.2020

Судді КСУ прийняли рішення у справі про незаконне збагачення у власних інтересах, заявили у НАЗК, і додали, що раніше виявили ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів КСУ.
Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно

Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно 22.10.2020

Цивільні шлюби і розлучення на папері - шпарини, які нерідко дозволяють українським посадовцям не декларувати майно. Контролери досі марно шукають відповідь на винахідливість можновладців.
Від конфіскації до в'язниці: як в Україні (знову) каратимуть за незаконне збагачення

Від конфіскації до в'язниці: як в Україні (знову) каратимуть за незаконне збагачення 28.11.2019

Закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення набув чинності. Проте посадовці, щодо яких раніше проводили розслідування, не підпадають під нові норми.

Незаконне збагачення чиновників: що змінилося в законі (26.11.2019) 26.11.2019

В Україні знову каратимуть чиновників за незаконне збагачення. Великі необґрунтовані статки потягнуть на кримінальну статтю, а менші - на конфіскацію. Чим новий закон, підписаний Володимиром Зеленським, відрізняється від старого часів Петра Порошенка?
Зеленський підписав закон про криміналізацію незаконного збагачення

Зеленський підписав закон про криміналізацію незаконного збагачення 25.11.2019

За незаконне збагачення чиновників мають карати позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади.
Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення 31.10.2019

Верховна Рада України повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і запровадила інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників.
Рада схвалила в першому читанні криміналізацію незаконного збагачення

Рада схвалила в першому читанні криміналізацію незаконного збагачення 11.09.2019

Каратимуть чиновників, які понад законні доходи набудуть активів на більш ніж 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019) 05.09.2019

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.

Іран збільшив обсяги збагаченого вище норми урану до 370 тонн

Іран збільшив обсяги збагаченого вище норми урану до 370 тонн 13.08.2019

Влада Ірану повідомила, що країна має вже 370 тонн урану, збагаченого до 4,5 відсотка, та збирається продовжити його виробництво. Обсяги і рівень збагачення урану порушують атомну угоду, підписану країною 2015 року.
У Киргизстані затримали експрезидента Атамбаєва

У Киргизстані затримали експрезидента Атамбаєва 08.08.2019

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва затримали і везуть до МВС у Бішкеку. Повідомляється, що експрезидент здався правоохоронцям сам.

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