На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Незаконне збагачення".

В Україні в 2019 році навколо статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення розгорілась суперечка. Конституційний суд України визнав цю статтю такою, що суперечить основному закону країни. Запровадження покарання за незаконне збагачення було серед передумов безвізового режиму між Україною та країнами ЄС, а також передумовою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.