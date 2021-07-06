На Харківщині зіпсовано понад 9 тисяч доз вакцини від коронавірусу - ОДА

У Харківській області зафіксовано факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини BioNTech/Pfizer, внаслідок чого зіпсувалися понад 9,3 тисячі доз. Про це повідомили в четвер, 15 липня, у Департаменті охорони здоров'я Харківської ОДА на Facebook-сторінці відомства.

"30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз)", - ідеться в повідомленні відомства.

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Для з'ясування ситуації 1 липня 2021 року було спрямовано листи до ДП "Укрмедпостач" і МОЗ України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування було переміщено в зону карантину і згодом повернуто до ДП "Укрмедпостач". "Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

За добу провакциновано понад 108 тисяч осіб

Тим часом у міністерстві охорони здоров'я України повідомили цього ж дня, що протягом минулої доби в Україні було провакциновано від коронавірусу загалом понад 108 тисяч осіб. "Одну дозу отримали 61 580 осіб, повністю імунізовані - 47 179 осіб", - кажуть у відомстві. А загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 особи, з них отримали одну дозу - 2 476 632 особи, повністю імунізовані - 1 305 882 особи, з них двоє отримали одну дозу за кордоном. "Всього проведено 3 782 514 щеплень", - підсумували в міністерстві.