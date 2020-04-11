На тлі пандемії Папа Римський закликав зупинити конфлікти у світі

У Ватикані вранці у неділю, 12 квітня, відбулося Великоднє богослужіння, яке через пандемію COVID-19 відбувається цього року без вірян. Папа Римський Франциск провів її в соборі Святого Петра у супроводі лише кількох священнослужителів.

Згодом у своєму традиційному Великодньому зверненні "Urbi et Orbi", посланні "Місту та світу", Франциск закликав до "негайного" припинення вогню у збройних конфліктах. "Нехай Христос просвітить усіх, хто несе відповідальність за конфлікти, щоб вони мали сміливість підтримати заклик до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу", - сказав він.

Він також закликав країни до солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу, яка забрала вже понад 109 тисяч життів по всьому світу. Папа також наголосив на необхідності скоротити чи пробачити борги бідних країн, які страждають від епідемії. "Нехай усі нації будуть в змозі задовольнити найбільші потреби наразі через зменшення, якщо не прощення, боргу, що обтяжує баланси найбідніших країн", - сказав він.

Суворий карантин

Минулого року Великодню службу на площі Святого Петра відвідали близько 70 тисяч людей. Однак нині Рим та решта Італії, яка дуже сильно постраждала від коронавірусу, живуть в умовах жорсткого карантину. Вхід у Ватикан перекритий озброєною поліцією.

Всі останні тижні Папа Франциск звертається до вірян зі своєї бібліотеки за допомогою онлайн-трансляцій. Хресну ходу ввечері у Страсну п'ятницю він здійснив у супроводі лише п'ять ув'язнених з тюрми з італійського міста Падуя та п'ять лікарів і медсестер з Ватикану.

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В опублікованому цього тижня інтерв'ю, яке Франциск дав кільком католицьким газетам, він зізнався, що цей досвід змушує його відчувати себе, як "у клітці". Однак він закликав вірян не впадати у відчай. "Ми повинні реагувати на ці обмеження з усією нашою креативністю. Ми можемо або бути депресивними, і відчуженими ... або можемо стати творчими", - сказав він.