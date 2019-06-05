 На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні

У Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Сторони на саміті будуть представлені на найвищому рівні.

Туск, Юнкер, Могеріні і Ган відвідають саміт Україна-ЄС у Києві 8 липня

Туск, Юнкер, Могеріні і Ган відвідають саміт "Україна-ЄС" у Києві 8 липня

Голови Європейської Ради Дональд Туск і Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер представлятимуть Євросоюз на саміті Україна-ЄС 8 липня, повідомили у четвер, 4 липня, на сайті Європейської Ради. Україна на саміті буде представлена президентом країни Володимиром Зеленським. 

"На 21-му саміті Україна-ЄС в Києві лідери підтвердять міцність політичних та економічних зв'язків між ЄС та Україною. Вони також обговорюватимуть переспективи відносин між ЄС та Україною", - йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради. Також у ньому наголошується, що під час заходу ЄС "підтвердить свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та імплементації мінських домовленостей". 

За інформацією МЗС України, у саміті також візьмуть участь верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган. Під час саміту планується обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, а особливу увагу буде приділено проблематиці безпеки і оборони на тлі російської агресії проти України, повідомляє агенція "Українські новини".

DW.COM

У Брюсселі відбудеться ювілейний саміт Україна-ЄС. На відміну від двох попередніх, він повинен завершитися без неприємностей. Натомість Україна може отримати доволі багато з того, що хоче. (09.07.2018)

Відсутність спільної декларації із зазначенням європейських прагнень України і нова критика щодо боротьби з корупцією від Дональда Туска і Жан-Клода Юнкера. Як пройшов непростий 19-й саміт ЄС-Україна - у матеріалі DW. (13.07.2017)

На саміті Україна-ЄС у Києві вдруге в історії відносин двох сторін не ухвалили підсумкову заяву. Водночас Євросоюз погодився змінити вимогу до української влади у питанні створення антикорупційного суду. (13.07.2017)

Як повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передбачено, що за результатами саміту буде ухвалено спільну заяву. У міністерстві також повідомили, що під час саміту заплановано підписання угод про фінансування чотирьох програм. Вони стосуються антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, програми технічного співробітництва на 2019 рік, програми для України щодо розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, а також підтримки громадянського суспільства та культури в Україні.

Крім того, планується підписати додаткову угоду між Кабінетом міністрів України та Єврокомісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу України".

Нагадаємо, 20-й саміт "Україна - ЄС" відбувся у 9 липня 2018 року у Брюсселі. Тоді у спільній заяві за підсумками саміту ЄС визнав європейські прагнення України.

Однак у 2017 році саміт вдруге в історії закінчився без підсумкового комюніке через небажання європейської сторони включати в текст положення про визнання європейських прагнень України. Тодітаке формулювання викликало спротив Нідерландів.

Саміти Україна-ЄС відбуваються практично регулярно, починаючи від 1997 року. Перший саміт Україна-ЄС відбувся у Києві. Відтоді саміти проводяться по черзі в українській столиці та, як правило, в одному з європейських міст. Досі саміти не відбувалися лише 2012 та 2014 року. 

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Саміт ЄС-Україна: що гальмує українську європерспективу (13.07.2017)

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