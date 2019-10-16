 На саміті ЄС не досягли єдності щодо Албанії та Північної Македонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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На саміті ЄС не досягли єдності щодо Албанії та Північної Македонії

Албанії та Північній Македонії доведеться почекати на переговори щодо вступу до ЄС. Проти їхнього початку на саміті ЄС виступив Еммануель Макрон.

Албанія та Північна Македонія

Албанія та Північна Македонія поки не можуть почати переговори про вступ до ЄС

Глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу (ЄС) не змогли досягти єдності в питанні початку переговорів про приєднання до ЄС Албанії та Північної Македонії. Під час саміту ЄС в п'ятницю, 18 жовтня, проти початку переговорного процесу із цими двома країнами виступив президент Франції Еммануель Макрон. Також упродовж шестигодинної дискусії заперечення щодо початку переговорів саме з Албанією висловили Нідерланди й Данія, передає агенція новин Reuters.

На саміті Франція також наполягала на необхідності реформування процесу прийому нових членів до Євросоюзу.

Обурення та критика позиції Парижа

Позиція Макрона в цьому питанні викликала різку критику з боку багатьох учасників саміту в Брюсселі. Приміром, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила жаль через позицію Парижа щодо Албанії та Північної Македонії. Хоча Меркель і підтвердила необхідність реформування процесу прийому нових членів до ЄС, на чому наполягає Франція, але вона наголосила, що саме тепер був  слушний момент для початку переговорів з цими двома західнобалканськими країнами про їхнє приєднання до ЄС.

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn) взагалі звинуватив лідерів держав ЄС у тому, що вони не зуміли виконати дані раніше обіцянки. Він також наголосив, що тепер країни-члени ЄС мають прояснити, наскільки серйозно вони ставляться до питання євроінтеграції країн Західних Балкан.

"Історична помилка"

Також критично про позицію Франції висловилися й провідні єврофункціонери. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер назвав сьогоднішнє рішення "серйозною історичною помилкою". Він наголосив, що ЄС повинен дотримуватися даних обіцянок. Президент Європейської Ради Дональд Туск зазначив, що почувається "незручно", а також закликав обидві країни "не здаватися".

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З критикою сьогоднішнього рішення виступили також і представники східноєвропейських і балканських країн, котрі вже є членами ЄС.

Натомість у французькому уряді відкидають критику у свій бік. Так само у Парижі кажуть, що нинішня стратегія інших країн-членів ЄС чинити тиск на Францію, Нідерланди та Данію в цьому питанні "контпродуктивна", повідомляє агентство Reuters.

Відсувається аж до початку 2020 року

Тим часом канцлерка ФРН Меркель дала зрозуміти, що питання про початок переговорного процесу з Тираною та Скоп'є перенесуть на саміт ЄС у Загребі, запланований на початок 2020 року.

Натомість прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте запевнив, що в листопаді Рим ініціюватиме повторно розгляд питання про початок переговорів з Північною Македонією та Албанією. Конте так само розцінив сьогоднішнє рішення Європейської Ради як "історичну помилку".

Північна Македонія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Раніше початок переговорів блокувала Греція, аж поки в лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Албанія стала кандидаткою у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. 29 травня 2019 року Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Північною Македонією та Албанією про їхній вступ до блоку.

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