На саміті ЄС не досягли єдності щодо Албанії та Північної Македонії

Глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу (ЄС) не змогли досягти єдності в питанні початку переговорів про приєднання до ЄС Албанії та Північної Македонії. Під час саміту ЄС в п'ятницю, 18 жовтня, проти початку переговорного процесу із цими двома країнами виступив президент Франції Еммануель Макрон. Також упродовж шестигодинної дискусії заперечення щодо початку переговорів саме з Албанією висловили Нідерланди й Данія, передає агенція новин Reuters.

На саміті Франція також наполягала на необхідності реформування процесу прийому нових членів до Євросоюзу.

Обурення та критика позиції Парижа

Позиція Макрона в цьому питанні викликала різку критику з боку багатьох учасників саміту в Брюсселі. Приміром, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила жаль через позицію Парижа щодо Албанії та Північної Македонії. Хоча Меркель і підтвердила необхідність реформування процесу прийому нових членів до ЄС, на чому наполягає Франція, але вона наголосила, що саме тепер був слушний момент для початку переговорів з цими двома західнобалканськими країнами про їхнє приєднання до ЄС.

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган (Johannes Hahn) взагалі звинуватив лідерів держав ЄС у тому, що вони не зуміли виконати дані раніше обіцянки. Він також наголосив, що тепер країни-члени ЄС мають прояснити, наскільки серйозно вони ставляться до питання євроінтеграції країн Західних Балкан.

"Історична помилка"

Також критично про позицію Франції висловилися й провідні єврофункціонери. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер назвав сьогоднішнє рішення "серйозною історичною помилкою". Він наголосив, що ЄС повинен дотримуватися даних обіцянок. Президент Європейської Ради Дональд Туск зазначив, що почувається "незручно", а також закликав обидві країни "не здаватися".

З критикою сьогоднішнього рішення виступили також і представники східноєвропейських і балканських країн, котрі вже є членами ЄС.

Натомість у французькому уряді відкидають критику у свій бік. Так само у Парижі кажуть, що нинішня стратегія інших країн-членів ЄС чинити тиск на Францію, Нідерланди та Данію в цьому питанні "контпродуктивна", повідомляє агентство Reuters.

Відсувається аж до початку 2020 року

Тим часом канцлерка ФРН Меркель дала зрозуміти, що питання про початок переговорного процесу з Тираною та Скоп'є перенесуть на саміт ЄС у Загребі, запланований на початок 2020 року.

Натомість прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте запевнив, що в листопаді Рим ініціюватиме повторно розгляд питання про початок переговорів з Північною Македонією та Албанією. Конте так само розцінив сьогоднішнє рішення Європейської Ради як "історичну помилку".

Північна Македонія є країною-кандидаткою на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Раніше початок переговорів блокувала Греція, аж поки в лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Албанія стала кандидаткою у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. 29 травня 2019 року Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Північною Македонією та Албанією про їхній вступ до блоку.