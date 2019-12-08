На Майдані від Зеленського вимагали не перетинати у Парижі "червоні лінії"

Лідери трьох парламентських партій - "Європейської солідарності", "Батьківщини" і "Голосу" - 8 грудня скликали віче на майдані Незалежності в Києві на підтримку вимог до президента України Володимира Зеленського, озвучених раніше цього тижня. Перед самітом у "нормандському форматі" в Парижі українські політики окреслили "червоні лінії", які не має перетинати президент України.

Серед вимог - жодних компромісів щодо унітарної держави, щодо європейського та євроатлантичного курсу, жодних виборів у непідконтрольних Києву районах Донбасу до виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном, жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму Україні, жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Кілька акцій до "нормадського" саміту

Загалом у Києві напередодні й під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня заплановано п'ять акцій. За повідомленням Національної поліції, на патрулювання під час протестів вийдуть три тисячі правоохоронців. МВС запустило ситуаційний центр з цілодобового контролю ситуації, але в неділю значних порушень громадського порядку не зафіксовано.

Віче на майдані Незалежності 8 грудня мало стати найвелелюднішою із заплановиних акцій. Ще до початку мітингу на площі зібралися, за оцінками, понад 5 тисяч людей. Організатори віча заявили, що їхньою метою є привернення уваги президента України Володимира Зеленського до неприпустимості, за їхніми словами, "капітуляції України" за підсумками паризької зустрічі. Судячи з всього, численним запевненням президента та інших представників влади в тому, що "жодної капітуляції не буде", учасники акції віри не йняли.

Учасники акції на майдані Незалежності побоюються "капітуляції" з боку Зеленського на саміті в Парижі

"Сценарій Путіна не пройде"

На початку віче присутні на Майдані вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих на Донбасі та жертв пожежі у коледжі в Одесі 4 грудня.

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій у виступі повідомив, що на заклик опозиційних партій аналогічні віча відбуваються і в інших містах держави. Їхня мета - довести, що "сценарій Путіна не пройде". Упродовж двох годин зі сцени лунали схожі слова у виступах депутатів парламенту, представників непарламентських партій, громадських діячів, а також волонтерів, ветеранів АТО. Підтримали акцію та виступили зі сцени і кілька українських рок-гуртів.

Серед гасел на плакатах у руках мітингувальників - на підтримку курсу України в НАТО і ЄС, з вимогами не проводити вибори на Донбасі й притягти до відповідальності президента Росії Володимира Путіна.

Учасники акції на майдані Незалежності

Порошенко дякує Меркель і застерігає Зеленського

З лідерів парламентської опозиції на вічі виступив лише експрезидент, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він ефектно з'явився серед натовпу і бадьоро вітав присутніх, крокуючи до сцени. Утім, дехто з учасників акції був налаштований критично до колишнього президента, перекрикуючи вітання вигуками "Ганьба!".

До учасників акції звернувся й експрезидент України Петро Порошенко

У своєму виступі Порошенко оцінив кількість учасників акції у 25 тисяч, хоча інші оцінки кількості присутніх коливалися від 7-8 тисяч до 15 тисяч осіб. Порошенко спростував твердження про те, що нинішня акція є черговим народним повстанням проти влади. "Це - не Майдан. Це - акція за Україну", - заявив експрезидент.

Він додав, що хоче, аби голос українців почули в Парижі, в Москві й в Офісі президента України Володимира Зеленського. "Я зустрічався два тижні тому на саміті Європейської народної партії в Загребі з Анґелою Меркель (Angela Merkel), яка є надійним другом України. Ми отримали абсолютно чітку позицію Німеччини: вона є за суверенітет, територіальну цілісність і європейський вибір України. Дякую тобі, Німеччино, дякую тобі Анґело!", - сказав Порошенко.

Він нагадав головні вимоги до президента Зеленського, які названі "червоними лініями". Екс-президент зажадав, аби це почув і президент Франції Еммануель Макрон. "Не можна йти на будь-які поступки Путіну, доки не буде звільнений останній клаптик української землі", - заявив Порошенко. Він також застеріг Зеленського від обміну знижки в ціні на російський газ на політичні поступки на догоду Москві.

Перед новими акціями

По завершенні віча на Майдані частина мітингувальників пішла готуватися до нової акції - мітингу та цілодобового пікетування Офісу президента. На заклик громадського "Руху проти капітуляції" протестувальники вирішили встановити там намети і дочекатися як мінімум результатів паризького саміту. А до того пообіцяли залишатися день і ніч на вулиці Банковій під будівлею Офісу президента.