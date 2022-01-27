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Націонал-соціалізм - радикальна, антисемітська, расистська, антикомуністична та антидемократична ідеологія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Націонал-соціалізм".
75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним військовим трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.
Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.