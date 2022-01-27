Націонал-соціалізм

Що таке "антифа", яке хоче заборонити Трамп

Трамп звинуватив у заворушеннях в США "рух "Антифа" і має намір його заборонити. Проблема у тому, що "антифа" - не рух: за цим визначенням, що виникло в Німеччині, об'єднані прихильники різних політичних поглядів.