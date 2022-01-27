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Націонал-соціалізм

Націонал-соціалізм - радикальна, антисемітська, расистська, антикомуністична та антидемократична ідеологія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Націонал-соціалізм".

Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження

Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження 27.01.2022

Молодим німцям сьогодні не до теми Голокосту? Дослідження показує: молодь хоче знати про часи націонал-соціалізму і вимагає відкритої дискусії.
Куди подіти голову Гітлера та інші артефакти третього рейху?

Куди подіти голову Гітлера та інші артефакти "третього рейху"? 20.12.2021

Що робити з нібито безневинними побутовими речами, як нагадують про ідеологію націонал-соціалізму? Сховати, продати чи викинути? Віденський музей шукає відповіді на це запитання.

Так страчували головних нацистських злочинців

Так страчували головних нацистських злочинців 07.06.2021

70 років тому, 7 червня 1951 року, в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених на Нюрнберзьких процесах. Перші страти відбулися 1946 року - в Нюрнберзі.
Як судили головних нацистських злочинців

Як судили головних нацистських злочинців 07.06.2021

У 1945-1946 роках у Палаці правосуддя в Нюрнберзі проходив судовий процес над головними нацистськими злочинцями.
Учасникам маршу на відзначення дивізії СС Галичина в Києві загрожує тюрма

Учасникам маршу на відзначення дивізії СС "Галичина" в Києві загрожує тюрма 07.05.2021

Поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки під час маршу на відзначення дивізії СС "Галичина". Учасникам загрожує до п'яти років в'язниці.
75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея)

75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея) 20.11.2020

75 років тому провідні німецькі націонал-соціалісти постали перед створеним союзниками у Нюрнберзі Міжнародним військовим трибуналом. Цей судовий процес викрив весь масштаб злочинів, які приніс нацистський режим.

Колгосп Комуніст з єврейських надгробків (відео)

Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео) 14.11.2020

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.

Колгосп з надгробків: як єврейські пам'ятники на Тернопільщині рятують (14.11.2020) 14.11.2020

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Нині місцеві активісти хочуть віддати належне мертвим і історії свого краю.
Діти примусових працівниць третього рейху - забуті жертви нацизму

Діти примусових працівниць "третього рейху" - забуті жертви нацизму 02.10.2020

Сотні жінок та дітей зі Східної Європи виконували примусові роботі в нацистських таборах Гамбурга. Одна з жительок міста вивчила їхні долі та допомогла увічнити їхню пам'ять.
Шиндлер із Оснабрюка: праведник чи нацист?

"Шиндлер із Оснабрюка": праведник чи нацист? 19.07.2020

Німецький юрист Ганс Кальмаєр відправив до концтаборів сотні євреїв. А сотні врятував від неминучої загибелі. Чи можна іменем такої людини назвати у Німеччині музей?
Що таке антифа, яке хоче заборонити Трамп

Що таке "антифа", яке хоче заборонити Трамп 09.06.2020

Трамп звинуватив у заворушеннях в США "рух "Антифа" і має намір його заборонити. Проблема у тому, що "антифа" - не рух: за цим визначенням, що виникло в Німеччині, об'єднані прихильники різних політичних поглядів.
Берлін сказав Дякую! українською мовою

Берлін сказав "Дякую!" українською мовою 09.05.2020

З нагоди 75-тої річниці завершення Другої світової війни в Європі Бранденбурзькі ворота в Берліні було підсвічено написами подяки союзникам різними мовами, серед яких і українська.
Свідчення уцілілих українських в’язнів Аушвіца (відео)

Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео) 27.01.2020

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору 20.07.2019

Їх було вкрай мало, але вони були - люди, котрі ризикували власним життям у боротьбі проти націонал-соціалізму. DW пропонує познайомитися з деякими з них.
Суд у Німеччині відібрав у автовласника номерний знак за натяк на Гітлера

Суд у Німеччині відібрав у автовласника номерний знак за натяк на Гітлера 03.05.2019

Німецький суд ухвалив, що номерний знак "HH 1933" є аморальним, оскільки нагадує про часи панування в країні націонал-соціалізму.
Коментар до Дня пам'яті жертв Голокосту: Без компромісів

Коментар до Дня пам'яті жертв Голокосту: Без компромісів 27.01.2019

Відповідальність за жахи нацистського правління мусять нести всі, хто сьогодні живе в Німеччині, вважає головна редакторка DW Інес Поль. Оскільки тут ідеться не про індивідуальну провину.
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