Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України

Український нацгвардієць Віталій Марків у середу, 4 листопада, прилетів з Італії до України. Напередодні міланський апеляційний суд виправдав українця, засудженого раніше на 24 роки за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Прибувши до Києва, Марків дав брифінг в аеропорту. За словами нацгвардійця, поки що він планує провести час з дружиною і родиною. Також у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Марківа, що має подвійне громадянство України та Італії, було затримано в Болоньї у червні 2017 року. Його підозрювали у сприянні вбивству італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі, який разом із своїм перекладачем, росіянином Андрієм Мироновим, загинув 24 травня поблизу селища Андріївка поблизу Слов'янська.

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Обвинувачення стверджувало, що він не скоював безпосереднього вбивства, але повідомляв керівництву Національної гвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, де загинув італійський фотожурналіст. У Нацгвардії передали ці дані Збройним силам України, а військові, своєю чергою, відкрили вогонь з мінометів, через якій нібито загинув Рокеллі та його перекладач.

Італійський журналіст працював у травні 2014 році у Донецькій області. Він висвітлював захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії в регіоні.