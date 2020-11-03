 Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України

Нацгвардієць Віталій Марків, якого виправдав суд в Італії, повернувся до України.

Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України

Український нацгвардієць Віталій Марків у середу, 4 листопада, прилетів з Італії до України. Напередодні міланський апеляційний суд виправдав українця, засудженого раніше на 24 роки за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Прибувши до Києва, Марків дав брифінг в аеропорту. За словами нацгвардійця, поки що він планує провести час з дружиною і родиною. Також у нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Марківа, що має подвійне громадянство України та Італії, було затримано в Болоньї у червні 2017 року. Його підозрювали у сприянні вбивству італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі, який разом із своїм перекладачем, росіянином Андрієм Мироновим, загинув 24 травня поблизу селища Андріївка поблизу Слов'янська.

Читайте також: Італійський суд над сержантом Марківим: деталі безпрецедентної справи

Обвинувачення стверджувало, що він не скоював безпосереднього вбивства, але повідомляв керівництву Національної гвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, де загинув італійський фотожурналіст. У Нацгвардії передали ці дані Збройним силам України, а військові, своєю чергою, відкрили вогонь з мінометів, через якій нібито загинув Рокеллі та його перекладач.

Італійський журналіст працював у травні 2014 році у Донецькій області. Він висвітлював захоплення проросійськими сепаратистами місцевих органів влади та перші бойові дії в регіоні.

DW.COM

Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості

Володимир Зеленський привітав рішення суду Мілана звільнити Віталія Марківа. 4 листопада нацгвардієць повернеться в Україну.  

Також за темою

Ukraine, Kiew: Nationalgarde Vitaliy Markiv

Суд в Італії виправдав нацгвардійця Віталія Марківа 03.11.2020

Українця Віталія Марківа, якого раніше засудили в Італії за звинуваченням в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, виправдали.

Ukraine, Kiew: Nationalgarde Vitaliy Markiv

Італійський суд над сержантом Марківим: деталі безпрецедентної справи 03.11.2020

Апеляційний суд у Мілані завершує розгляд справи Віталія Марківа. Старшого сержанта Нацгвардії України торік засудили за вбивство італійського журналіста під час війни на Донбасі. Що треба знати про цю справу.

Ukraine | Zeremonie zur Feier des Unabhängigkeitstags der Ukraine in Kiew

Зеленський назвав звільнення Марківа перемогою справедливості 03.11.2020

Володимир Зеленський привітав рішення суду Мілана звільнити Віталія Марківа. 4 листопада нацгвардієць повернеться в Україну.

Реклама

Докладно

Суд у Гаазі в справі про збитий над Донбасом Boeing

Що розповів суду в Гаазі обвинувачуваний у справі MH17

На процесі в справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing вперше заслухали свідчення обвинувачуваного Пулатова.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  