Нацбанк України без капітана - курс на дно?

Після більш ніж трьох років керівництва в Національному банку України (НБУ) Яків Смолій оголосив увечері вівторка, 1 липня, що складає з себе повноваження. Смолій пояснив своє рішення систематичним політичним тиском на керівництво НБУ, що за його словами спостерігається останнім часом.

Чим запам'ятався Смолій на чолі НБУ?

Пост керівника Нацбанку Смолій перебрав на себе після відставки Валерії Гонтарєвої, за головування якої було проведено радикальну "велику чистку" української банківської системи та скасовано фіксований курс гривні до провідних світових валют. Всі ці реформи проводилися й не без прямої участі Смолія, адже на той час він був першим заступником Гонтарєвої.

Прості українці згадуватимуть Смолія насамперед через відмову від дрібних монет і паперових купюр до 10 гривень, а також введення в обіг банкноти номіналом у 1000 гривень.

За Смолія на чолі Нацбанку в обіг увійшла купюра номіналом у 1000 гривень та кількагриневі монети

Якщо ж говорити про макроекономічні показники, то час перебування Смолія за кермом НБУ запам'ятався зміцненням банківської системи України, подальшим сповільненням темпів інфляції та істотною ревальвацією гривні в другій половині 2019 року, а також суттєвим зростанням міжнародних резервів НБУ.

Навіть спричинена коронавірусом глобальна економічна криза не підкосила курс національної української валюти, а лише послабила його. А нещодавно регулятор ще й опустив облікову ставку до найнижчого рівня за всю історію незалежності України.

Серед здобутків Смолія на чолі Нацбанку також укладення нової півторарічної кредитної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на загальну суму п’ять мільярдів доларів США. 12 червня за цією програмою Україна отримала перший транш від МВФ обсягом у 2,1 мільярда доларів США. Крім того, це стало позитивним сигналом для надання макрофінансової допомоги від інших міжнародних кредитних інститутів, а також фіндопомоги ЄС.

І ось попри таку відносно безхмарну й стабільну ситуацію української кредитно-грошової галузі, мов грім серед ясного неба пролунала новина, що Яків Смолій подає у відставку.

Незалежність НБУ: гарантована законом і вимагається Заходом

Незалежність НБУ гарантується на законодавчому рівні. Крім того, гарантування й захист незалежності регулятора було й залишається однією з вимог МВФ, Світового банку та країн Заходу щодо переліку необхідних реформ в Україні.

Тож не диво, що посли країн Великої сімки (G7) в Україні блискавично відреагували на звістку про відставку Смолія. У зробленій 2 липня спільній заяві в дипломати ще раз наголосили на важливості незалежності НБУ.

Крім того, вони застерегли, що "підрив такої надважливої інституції" як НБУ "став би значним кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України та їхню підтримку".

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На важливості незалежності фінансового регулятора вкотре наголосили й у МВФ. У заяві речниці фонду від 2 липня зазначалося, що успішна робота НБУ під керівництвом Смолія "унаочнила ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці". Крім того, у заяві речниці МВФ наголошувалося, що під керівництвом Смолія його "в Україні було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності".

Яків Смолій (архівне фото) мав добру репутацію серед міжнародних кредиторів України

У Зеленського обіцяють не прогинати НБУ під Банкову

Попри застереження та схвальні оцінки роботи Смолія з боку міжнародних кредиторів та провідних демократій світу, президент України Володимир Зеленський вже вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови НБУ.

Так само в президентській фракції "Слуга народу" вже наголосили, що підтримуватимуть цю постанову. Про це зокрема заявив нардем від "СН" Олександр Дубинський, передає інформагенція "Українські новини".

Водночас у пресслужбі Офісу президента (ОП) України поквапились запевнити, що "безумовним пріоритетом" залишатимуться "забезпечення незалежності Національного банку України".

Крім того, у Зеленського обіцяють, що правління НБУ й далі працюватиме "на засадах незалежності та професійності". А ще в ОП воліють, щоб дискусію навколо діяльності Нацбанку базувалися "виключно на засадах професійності" й були "позбавлені політичного забарвлення".

Репутаційні втрати та економічні загрози

Як на те, дискусію про відставку Смолія підтримало чимало фінансових експертів, учасників ринку, інвесторів та оглядачів. Осторонь не лишився і експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук. На його думку, цим завдано непоправного удару по репутації Нацбанку. Колишній очільник уряду й соратник Зеленського переконаний, що це неодмінно матиме серйозні наслідки для економіки України.

Значно критичніше про це відхід Смолія з посади висловився інвестиційний банкір та колумніст Сергій Фурса. "Упав останній форпост, - визнає Фурса, - останній інститут в державі, який працював, упав під ударом популізму і некомпетентності". Про це Фурса написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами експерта, відставка голови НБУ саме після того, як Україна успішно завершила кілька операцій з розміщення облігацій зовнішньої держпозики, а також отримала низку траншів фіндопомоги від провідних міжнародних фінінститутів і Євросоюзу "погано пахне" і навіть "смердить". На думку Фурси, відставка Смолія становить неабияку загрозу для фінансової безпеки України.

Наслідком цього кроку вже стало те, що "провідні світові фонди відчули себе ідіотами", застеріг експерт. Мимовільним підтвердженням цієї заяви стало повідомлення мінфіну України про скасування проведеної напередодні операції з розміщення українських державних євробондів на 1,75 мільярда доларів США.

Говорячи про подальші перспективи, Фурса застеріг: "Тепер нічого хорошого, це точно. У найближчій перспективі - паніка на валютному ринку і вихід всіх можливих інвесторів, хто ще може піти". "У довгостроковій перспективі - економічна катастрофа. Можна назвати це дефолтом", - додав Фурса. Щодо подальшої співпраці з МВФ, то через відставку Смолія "стався абсолютний підрив довіри". "Тепер важко уявити, як буде виглядати співпраця з МВФ та іншими нашими західними партнерами. Швидше за все її не буде", - передрік аналітик.

Фурса також вказав на те, що відставка Смолія може стати "шансом для Коломойського" домогтися свого в ситуації з "Приватбанком".

"Остання крапля" й "червона лінія" для інвесторів

Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала теж не в захваті від відставки Смолія. Цю звістку він прокоментував як "останню краплю" та "червону лінію". "Можна лише здогадуватися, які мотиви цього рішення: цілковита некомпетентність або мотивовані росіянами диверсії", - констатував Фіала, якого цитують українські ЗМІ.

Він так само наголосив, що відтепер його компанія припиняє подальшу інвестиційну діяльність в Україні. Фіала додав, що останні п'ять місяців українська влада чинить "абсолютно протилежні речі тому, що інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують від неї та радять їй". Наслідком цих дій стане те, що "ціни на активи України впадуть, у тому числі й у гривні", застеріг інвестор.

Колишня керівниця Смолія та його попередниця на цій посаді Валерія Гонтарєва у коментарі для видання "НВ" так само критично відгукнулася про відставку дотеперішнього голови НБУ. На думку Гонтарєвої, нинішні події - "просто реальний disaster (катастрофа. - Ред.)". Аргументуючи свою думку, ексголова Нацбанку наголосила, що "НБУ був останнім бастіоном реформ в Україні".