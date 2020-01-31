 Експрем′єр Гончарук: По репутації НБУ завдано важкого удару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

Експрем'єр Гончарук: По репутації НБУ завдано важкого удару

Заява про звільнення глави Нацбанку матиме важкі наслідки для економіки, прогнозує Олексій Гончарук. Офіс президента запевняє, що незалежність НБУ залишиться в пріоритеті.

Будівля Національного банку України

Будівля Національного банку України

Репутація Національного банку України (НБУ) - фундамент для залучення інвестицій в Україну, "тепер цій репутації завдано чергового важкого удару", заявив експрем'єр Олексій Гончарук ввечері у середу, 1 липня, на своїй сторінці у Facebook.

"Можлива втрата Нацбанком своєї незалежності поставить хрест на інвестиціях. Поки НБУ був незалежним, інвестор знав, що українська гривня буде поводити себе прогнозовано. Нестабільність гривні вдарить по кожному з нас", - прогнозує колишній глава уряду наслідки заяви про звільнення голови НБУ Якова Смолія. "Заява про звільнення Якова Смолія однозначно матиме важкі наслідки для економіки, а значить для кожного українця", - додав Гончарук.

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1 липня глава НБУ Смолій подав заяву про відставку, яку пояснив "здійсненням систематичного політичного тиску". "Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій, пояснюючи мотиви свого рішення.

Офіс президента: НБУ залишиться незалежним

Водночас в Офісі президента України запевнили, що пріорітетом влади залишається забезпечення незалежності НБУ. "Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці президентської адміністрації у Facebook.

Також в Офісі президента зазначили, що дискусії довкола діяльності НБУ мають базуватися виключно на засадах професійсност і мають бути позбавлені політичного забарвлення. Адже це, згідно з заявою, може мати "негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".

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